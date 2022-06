Newgarden verslaat Sato om pole in Belle Isle

Tweevoudig kampioen Josef Newgarden heeft in de kwalificatie voor de de Detroit Grand Prix op het stratencircuit van Belle Isle zijn eerste poleposition van 2022 gescoord en zestiende in totaal. De Amerikaan was in een hevige strijd verwikkeld met voormalig F1-coureur Takuma Sato, die tweede werd. Het was Newgardens eerste pole sinds de seizoensfinale in 2021 op Long Beach.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout overleefde niet de groepsfase en zag de Fast Twelve (Q2) aan zijn neus voorbij gaan. De Ed Carpenter Racing-coureur werd veertiende en heeft teamgenoot Conor Daly naast hem op de startgrid. Tijdens de Indianapolis 500 reed de 21-jarige coureur zichzelf nog naar de eerste startrij.

Recentelijk Indy 500-winnaar en kampioenschapsleider, Marcus Ericsson, mocht niet door na het laatste segment, de Fast Six, en werd achtste. Naast Newgarden - die met hakken over doorstootte - en Sato, voegden rookie David Malukas, veteraan en viervoudig winnaar van de Indianapolis 500 Heilo Castroneves, voormalig kampioen Simon Pagenaud en de nummer twee van de afgelopen race op de Brickyard Pato O'Ward zich bij de laatste zes. Voormalig F1-coureur Romain Grosjean crashte in het tweede deel van de kwalificatie in de vangrail na een ultieme poging om zich te plaatsten bij de laatste zes.

In de Fast Six leek Sato op weg naar pole met een 1.15.349 totdat Newgarden met een tijd van 1.15.215 op het laatste moment onder dook. Pagenaud werd in dit segment derde, Castroneves vierde, O'Ward vijfde en de verrassende Malukas zesde.

De Detroit Grand Prix is zondagavond 21.45 uur Nederlandse tijd en is op Ziggo Sport te volgen.