LIVE: VeeKay in actie tijdens eerste en enige vrije training

In de straten van St. Petersburg, Florida, is op dit moment de eerste en enige vrije training bezig van het weekend. Met nog meer dan een uur te gaan, is VeeKay bezig om zijn wagen perfect af te stellen. Dit weekend is de laatste race van het IndyCar-seizoen en de 20-jarige coureur kan Rookie Of The Year worden in de wedstrijd van zondag. Vanavond rond 21.00 Nederlandse tijd is de kwalificatie.

Live Timing IndyCar Vrije Training 1

