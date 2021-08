Preview: Gaan De Vries of Frijns Nederlandse autosportgeschiedenis schrijven?

Dit weekend is het spannende slotstuk van het Formule E-seizoen 2020-2021. Net als vorig seizoen valt de beslissing in Berlijn op de oude luchthaven van Tempelhof. Nyck de Vries en Robin Frijns staan poleposition om als eerste Nederlander deze elektrische klasse op hun naam te schrijven en daarmee ook de eerste Nederlander te worden die een officieel FIA wereldkampioenschap binnensleept. In dit artikel een preview met weetjes en feitjes.



Wie kan nog kampioen worden?



In Berlijn staat er een double header op het programma - ronde veertien en vijftien van het kampioenschap. In totaal zijn er nog 60 punten te verdienen. In theorie kunnen nog 18 coureurs kampioen worden (het verschil tussen de nummer 1 en 18 is 51 punten), maar de grootste kanshebbers voor de titel lijken De Vries, Frijns, Sam Bird, Jake Dennis en titelverdediger Antonio Felix da Costa.



Stand top tien



01. Nyck de Vries - Mercedes-EQ - Nederland - 95 punten

02. Robin Frijns - Envision Virging Racing - Nederland - 89 punten

03. Sam Bird - Jaguar Racing - Groot-Brittannië - 81 punten

04. Jake Dennis - BMWi Andretti Racing - Groot Brittannië - 81 punten / rookie

05. Antionio Felix da Costa - DS Techeetah - Portugal - 80 punten / titelverdediger

06. Alex Lynn - Mahindra Racing - Groot Brittannië - 78 punten

07. Nick Cassidy - Envision Virging Racing - Nieuw-Zeeland - 76 punten / rookie

08. Mitch Evans - Jaguar Racing - Nieuw-Zeeland - 75 punten

09. Edoardo Mortara - ROKiT Venturi Racing - Zwitserland - 74 punten

10. René Rast - Audi Sport ABT Schaeffler - Duitsland - 72 punten



Volledige stand rijders



Volledige stand constructeurs



Puntenverdeling:



Wedstrijd: De Formule E gebruikt dezelfde puntentelling als de Formule 1: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1

Er is ook een punt voor de snelste raceronde, mits de coureur in de top tien finisht.



Kwalificatie: De coureur met de snelste tijd in Q1 krijgt 1 punt. De zes snelste coureurs gaan door naar Super Pole. De rijder die daarin de beste is, krijgt 3 punten.



Waar gaat de Formule E dit weekend rijden?

Voor het zevende jaar vindt de race plaats op het platformgedeelte van de historische luchthaven Berlin Tempelhof. Coureurs rijden twee verschillende lay-outs gedurende twee dagen. Op zaterdag gaat het 24-koppige veld traditioneel tegen de klok in en op de zondag wordt de normale richting gevolgd.