Vesti komt als eerste over meet in hoofdrace na spannende strijd

Frederik Vesti heeft zijn eerste F3-zege van het seizoen te pakken en de vierde in totaal. De Deen hield in de hoofdrace leider in de stand Dennis Hauger en Oli Caldwell achter zich op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De ART Grand Prix-coureur steeg door zijn zege naar de tweede plaats in het kampioenschap.

De hoofdrace telt net als beide sprintraces 24 ronden, maar voor deze wedstrijd liggen er voor de winnaar 25 punten op tafel.

Bij de start blijft Caio Collet stilstaan. Alle rijders achter kunnen hem ontwijken. Hauger, gestart vanaf pole behoudt de koppositie voor Vesti.

Niet voor lang, want na vier ronden haalt Vesti met behulp van DRS Hauger in bij bocht 4. Aleksandr Smolyar, teamgenoot van Vesti, volgt op P3.

Smolyar gaat Hauger ook voorbij en ART Grand Prix heeft nu twee bolides vooraan. Voor Hauger is P3 geen ramp voor het kampioenschap. De directe concurrenten rijden achter hem.

Na tien ronden is de strijd om de eerste positie in volle gang. Smolyar probeert teamgenoot Vesti te verschalken bij bocht vier. Door zijn mislukte inhaalpoging herovert Hauger de tweede positie.

Tijdens de gehele wedstrijd is er volop actie, mede doordat de top 12 binnen vier seconden van elkaar ligt. Arthur Leclerc, broertje van F1-coureur Charles Leclerc, is een van de smaakmakers. De Monegask begon op P9 en reed binnen no-time richting de top vijf.

Maar het gevecht in ronde 14 met Victor Martins voor positie zeven loopt helemaal verkeerd af voor de gretige Leclerc. In bocht 3 steekt de Prema-coureur zijn ellebogen uit en de Fransman wordt buiten de baan gedrukt. Toch kan Martins voor Leclerc blijven, maar de Monegask heeft het rechte stuk daarna DRS tot zijn beschikking en wil weer langszij komen. Martins - misschien nog verbolgen over wat daarvoor gebeurde - houdt de deur op slot. Leclerc let niet op en komt met zijn rechterwielen in het gras. Zijn wagen is onbestuurbaar en schiet keihard door. Martins wordt geraakt en komt in het grind. Clément Novalak wordt ook slachtoffer van dit incident. Bij de bocht omgaan wordt hij getorpedeerd door Leclerc.

De Safety Car moet de baan opkomen. Pas in ronde 18 wordt het veld losgelaten. Met acht ronden nog tot de finishvlag, is de voortzetting vergelijkbaar met een korte sprintrace.

Na de hervatting rijden Vesti en Hauger weg. Deze twee jonge talenten gaan uitvechten wie op het hoogste plekje mag staan op het ereschavot. Daarachter is er ook strijd voor P3. Oli Caldwell pakt het laatste podiumplekje af van Smolyar.

Vlak voor het einde is er een Virtual Safety Car door een losliggende voorvleugel op de baan. Jak Crawfard verloor zijn voorkant na een touché met Jack Doohan, de nummer drie in de stand.

De race kan nog worden afgemaakt en Vesti trekt een gaatje na het uitgaan van de VSC. Hauger lijkt niet op te letten en krijgt in de laatste ronde teamgenoot Caldwell op zijn huid. Die probeert Hauger in te halen. Maar in bocht 3 en 4 mislukt beiden pogingen. Hauger houdt stand en wordt tweede achter Vesti, die de race wint.

In de stand breidt Hauger zijn voorsprong uit. De Noor heeft een ruime marge van 41 punten op Vesti.