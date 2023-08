Doohan legde taak als Alpine-reservecoureur bij zich neer om op F2 te focussen

Jack Doohan onthuld dat hij in samenspraak met werkgever Alpine heeft besloten om zijn taak als reservecoureur opzij te schuiven, om een slechte start van het F2-seizoen recht te trekken.

Voorafgaande het F2-seizoen was Alpine-talent Jack Doohan één van de favorieten om in 2023 de titel op naam te laten schrijven. Naast zijn tweede jaar in de juniorklasse van de Formule 1, kreeg de Australische jongeling ook de officiële titel als Alpine-reservecoureur op naam genoteerd. De 20-jarige kende echter een slecht start van het F2-seizoen, waardoor hij samen met Alpine had besloten om zijn taak als invaller voor de Franse equipe naast zich te leggen, zodat hij volledig de focus op zijn F2-seizoen kon houden.

Een valse start van het seizoen had Doohan, maar vanaf de zesde race begon de coureur op stoom te komen, en een flink aantal punten kon scoren. Hierdoor staat de Australiër momenteel op de vierde plaats, en zitten er 38 punten tussen hem en koploper Theo Pourchaire. Doohan heeft een momentum te pakken, en terugkijkend op de seizoenstart vertelt hij:

"Ik ben de reservecoureur (van Alpine), maar ze laten me volledig op F2 focussen. We hadden niet verwacht dat we zoveel problemen tegen zouden komen. In het begin van dit jaar had ik natuurlijk de rol van Alpine-reservecoureur geaccepteerd, en daar kwamen natuurlijk wat verantwoordelijkheden en taken bij kijken."

"Maar in samenspraak met Alpine had ik besloten om alleen op de Formule 2 te focussen, zodat ik het seizoen kon gaan herstellen. Tot nu toe lukt dat redelijk, en ik ben blij dat ik zo'n goede ondersteuning en toewijding van Alpine heb. Ik ben super blij dat ik bij dit team hoor."