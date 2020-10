Zhou en Lundgaard testen in Bahrein voor Renault

Formule 2-coureurs winnaars Guanyu Zhou en Christian Lundgaard zijn sinds donderdag aan het testen in een vierdaagse sessie in Bahrein voor het team van Renault. Dit doen de protogés in de bolide van vorig jaar, de R.S.18. Het Franse concern wil alvast deze pupillen laten ruiken aan het grote werk ter voorbereiding op een mogelijke toekomst in de hoogste autosportklasse.



De 19-jarige Lundgaard heeft gisteren het spits afgebeten en gaat vandaag verder met het testprogramma. De geboren Deen keek erg uit naar deze kans: ''Ik heb er zin in'', zei de tweevoudig winnaar vooraf. ''Hiervoor heb ik al twee keer in een Formule 1-auto gereden en daar kan ik nu op voortborduren.''



De rookie, die vierde staat in het Formule 2-kampioenschap, gaat voor het eerst rijden in Sakhir. ''Ik ben nog nooit in Bahrein geweest. Deze test zal waardevol kunnen zijn voor de slotraces in de Formule 2. We gaan deze test gebruiken daarvoor, maar ook om de wagen en het circuit beter te leren kennen."



De andere Renault-pupil, Zhou, gaat morgen en zondag de honneurs waarnemen achter het stuur. De Chinese coureur staat achtste in de stand van de Formule 2 met één zege en vijf podia. ''Het wordt de tweede keer in de R.S.18 en ik kijk er naar uit om daarin weer te rijden'', aldus de 21-jarige coureur. ''Doordat ik al in het verleden ervaring heb opgedaan in de R.S.17 en R.S.18 kan ik mij meer focussen op andere details, zoals het vinden van de juiste balans en welke setup het beste bij mij past.''

Ook kan de Chinese Formule 2-coureur ervaring opdoen met rijden van een Formule 1-weekend. Renault zal namelijk een kwalificatie -en racesessie nabootsen. ''Het is erg waardevol om dit soort dagen te doen. Ik leer veel van het team en zij helpen bereiden mij voor om later in de Formule 1 te rijden.''

Beide coureurs zijn talenten van de Renault Academy. Het is voor de Franse renstal standaard om deze test in Bahrein te doen. Het team doet deze test al een aantal jaren. Daardoor krijgt Renault goed in kaart wie klaar is voor het grote werk.



Mia Sharizman, directeur van de acedemy zegt hierover: ''Het is een goede mogelijkheid voor ons om de vooruitgang en het niveau binnen de opleiding te peilen. Zhou en Christian zullen nog een keer deelnemen aan zo'n sessie, terwijl Oscar Piastri als beloning ook een test krijgt vanwege het winnen van het Formule 3-kampioenschap.''

Tevens vindt de directeur dat Bahrein een ideale locatie is om zo'n opleidingsprogramma te doen. Ook met de wetenschap dat in Sakhir de laatste twee wedstrijden zijn van de Formule 2.