user icon
icon

Jos Verstappen beschuldigt van verspreiden geruchten over Norris

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Jos Verstappen beschuldigt van verspreiden geruchten over Norris
  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 09:26
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt theoretisch gezien nog altijd kans op de wereldtitel. Hij heeft een klein wonder nodig, en moet hopen dat de interne situatie bij McLaren overkookt. Jacques Villeneuve heeft echter niet het idee dat Lando Norris wordt voorgetrokken door McLaren, en stelt dat dit is bedacht door Jos Verstappen.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn de titelrivalen van Verstappen. Piastri leek lange tijd de grote favoriet voor de wereldtitel te zijn, maar in de afgelopen maanden is er veel veranderd. IJskonijn Piastri verloor zijn kalmte, en maakte een gestreste indruk. In de laatste paar races pakte Norris de handschoen op, en won hij in Mexico en Brazilië.

Meer over Jos Verstappen Gefrustreerde Jos Verstappen stormt uit Red Bull-garage na deceptie

Gefrustreerde Jos Verstappen stormt uit Red Bull-garage na deceptie

9 nov
 Jos Verstappen deelt opvallende Red Bull-informatie met F1-analist

Jos Verstappen deelt opvallende Red Bull-informatie met F1-analist

11 nov

Norris heeft hierdoor een ruime voorsprong in het wereldkampioenschap. Bij McLaren mogen de coureurs echter vrij vechten, maar in de afgelopen weken ontstond daar twijfel over. Critici stelden dat McLaren Norris voortrekt. Bij McLaren hebben ze dat afgedaan als onzin, maar de kritische kenners blijven bij hun standpunt: Norris is de favoriet van McLaren.

Wat is er aan de hand?

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve denkt er echter anders over. De altijd kritische Canadees stelt bij BetVictor Casino dat Norris niet wordt voorgetrokken. Hij wijst naar het kamp Verstappen: "Dat klinkt meer alsof Jos Verstappen en Red Bull druk uitoefenen op McLaren en Norris. Dat hoort gewoon bij het spel. Dat is prima. Hij is een meester in het spel. Iedereen heeft het in de afgelopen jaren gedaan, dus fair play. Ze doen het allemaal, het hoort bij het spel. Het enige waar hij omgeeft, is zijn jongen Max."

Waarom zou Jos Verstappen dit doen?

Red Bull-coureur Verstappen staat nu 49 punten achter op Norris, en Villeneuve vindt deze tactiek dan ook niet vreemd: "Jos Verstappen wil het beste voor Max doen. Ze hebben een kleine kans om de titel te winnen, dus misschien heeft hij een beetje hulp nodig door wat meer druk uit te oefenen."

'Norris heeft geen voordeel'

Tot slot maakt Villeneuve nog even duidelijk dat hij niet het gevoel heeft dat McLaren Norris voortrekt: "We hebben trouwens helemaal niets gezien dat wijst op het bevoordelen van Norris. Vorig jaar was juist het tegenovergestelde het geval."

John6

Posts: 11.278

Flauwe kul van Villeneuve, het druipt toch gewoon van Zak zijn gezicht af dat hij Lando wil als Kampioen, Lando is de man daar van de commercials, daar zie je ook Oscar niet in.

Lando zit er ook al vele jaren bij McLaren, Jos heeft hier niets mee te maken, het valt iedereen op in de media.

  • 1
  • 17 nov 2025 - 10:09
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Jacques Villeneuve Jos Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.278

    Flauwe kul van Villeneuve, het druipt toch gewoon van Zak zijn gezicht af dat hij Lando wil als Kampioen, Lando is de man daar van de commercials, daar zie je ook Oscar niet in.

    Lando zit er ook al vele jaren bij McLaren, Jos heeft hier niets mee te maken, het valt iedereen op in de media.

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 10:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.805

    "Om nou die McLaren coureurs 'n paar knallen voor hun hoofd te geven gaat volgens sommigen te ver, al begrijp ik dat niet, maar vooruit.
    Dus probeer ik het spelletje op deze manier te spelen, en het schijnt te werken.... één coureur heb ik al te pakken haha".....aldus een in zijn vuist lachende Jos.

    • + 1
    • 17 nov 2025 - 10:10
  • shakedown

    Posts: 1.504

    Villeneuve is lekker bezig!


    Lijkt wel alsof hij een interview heeft gegeven en elke dag worden er quotes (met onzin) uitgehaald en een aantal berichten van op de site gegooid...

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 10:17

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar