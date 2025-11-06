user icon
Williams in de problemen: Zieke Sainz afwezig in Brazilië

Williams in de problemen: Zieke Sainz afwezig in Brazilië
  Gepubliceerd op 06 nov 2025 14:07
  Door: Bob Plaizier

Het raceweekend in Brazilië is slecht begonnen voor Carlos Sainz. De Spanjaard is vandaag afwezig op het circuit van Interlagos, omdat hij zich niet lekker voelt. Het is nog onduidelijk of hij morgen wel plaats kan nemen in zijn Williams-bolide.

Na twee weken zonder racen, gaat het Formule 1-circus vandaag weer van start met de mediadag in Brazilië. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo verzamelen de coureurs zich voor de mediadag. Ze zullen interviews moeten geven en zich melden voor PR-activiteiten. Normaal gesproken moeten alle coureurs zich op een bepaald moment van de dag melden, maar voor Sainz is het niet mogelijk om aanwezig te zijn.

Wat is er aan de hand?

Het team van Williams liet in een statement aan het begin van de dag weten dat Sainz vandaag niet aanwezig kan zijn. Volgens de Britse renstal voelt Sainz zich niet helemaal lekker, en zal hij zijn neus niet laten zien in de paddock in Sao Paulo. Zijn Williams-teamgenoot Alexander Albon zal wel aanwezig zijn, maar het is nog onduidelijk of de line-up morgen wel compleet is.

Kan Sainz deelnemen aan de sessies?

Williams laat weten dat het een kwestie van afwachten zal zijn. De Britse renstal zal de situatie met Sainz in aanloop naar de sessies gaan bekijken, en daarna komen ze met meer nieuws. In Brazilië wordt er gewerkt met het sprintformat, en morgen staan de eerste vrije training en de sprint kwalificatie op het programma.

Wie kan Sainz vervangen?

Als Sainz morgen niet fit is, en niet kan deelnemen aan de sprint kwalificatie, dan kan hij ook niet deelnemen aan de sprintrace. Of dit het geval is, is dus nog niet duidelijk. Voor Sainz is het een slechte start van het weekend.

Het is nog niet duidelijk wie er plaats zal nemen in de Williams-bolide als Sainz niet kan rijden. Formule 2-coureur Luke Browning is de test- en reservecoureur, maar het is niet duidelijk of hij aanwezig is in Sao Paulo. Verder maakt ook Victor Martins deel uit van hun opleidingsploeg, en hij reed dit jaar ook een vrije training. Ook Mercedes-reserve Valtteri Bottas kan mogelijk invallen.

Reacties (12)

