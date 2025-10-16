user icon
icon

Familievriend beschuldigt van verkrachting in villa Schumacher

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Familievriend beschuldigt van verkrachting in villa Schumacher
  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 10:46
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Een rechtszaak over een mogelijke verkrachting in het huis van de familie Schumacher houdt de gemoederen bezig in Zwitserland. Een niet bij naam genoemde Australische autocoureur zou daar een verpleegster van Michael Schumacher hebben misbruikt. De verdachte moet voor de rechter verschijnen, maar heeft al tijden niets van zich laten horen.

Formule 1-legende Michael Schumacher raakte eind 2019 zwaargewond tijdens een ski-ongeval. Hij raakte gewond aan zijn hoofd, en belandde in een coma. Zijn familie maakte na een aantal maanden bekend dat hij was ontwaakt uit zijn coma, maar ze hebben sindsdien geen verdere details gegeven. Wel is het bekend dat Schumacher medische verzorging krijgt in zijn huis, maar verder komt er weinig naar buiten.

Meer over Michael Schumacher Prachtige woorden van Verstappen voor Schumacher: "Echte familieman!"

Prachtige woorden van Verstappen voor Schumacher: "Echte familieman!"

13 okt
 Franse verslaggever deelt nieuwe informatie over toestand Schumacher

Franse verslaggever deelt nieuwe informatie over toestand Schumacher

14 okt

Een trieste zaak houdt deze week de gemoederen bezig in Zwitserland. De krant 24 Heures meldt dat de familie Schumacher ongewild betrokken is geraakt bij een verkrachtingszaak. De krant meldt dat er in 2019 een verpleegster van Schumacher zou zijn verkracht op zijn landgoed in Gland. Het slachtoffer deed twee jaar na de gebeurtenis aangifte bij de politie.

Verdachte vriend van de familie

De verdachte is volgens de krant een Australische man van eind dertig, en hij was een goede vriend van Mick Schumacher. Door deze vriendschap zou hij toegang hebben tot het landgoed. De verdachte wordt door de krant niet bij naam genoemd. Ze stellen dat hij een coureur is, en ooit de ambitie had de Formule 1 te bereiken. Hij racet momenteel niet, omdat hij is geschorst vanwege dopinggebruik. Het is niet bekend wie het is, en dat zal waarschijnlijk ook niet worden gedeeld. Op sociale media wordt er veel gespeculeerd, maar de autoriteiten delen geen naam.

Verdachte afwezig in rechtbank

Volgens 24 Heures staat er in de aanklacht dat het slachtoffer in 2019 werd misbruikt na een biljartavond. Er zou drank in het spel zijn geweest, en haar hebben misbruikt. Na twee jaar deed ze aangifte, en de verdachte moest deze week voor de rechter verschijnen in Zwitserland.

De verdachte liet zijn gezicht echter niet zien, en heeft volgens 24 Heures al maanden niets meer van zich laten horen. Eerder werkte hij wel mee aan het onderzoek van de politie. 

red slow

Posts: 3.236

Schumacher heeft zijn ski ongeluk gehad in december 2013 niet in 2019.

  • 2
  • 16 okt 2025 - 11:01
F1 Nieuws Michael Schumacher

Reacties (7)

Login om te reageren
  • red slow

    Posts: 3.236

    Schumacher heeft zijn ski ongeluk gehad in december 2013 niet in 2019.

    • + 2
    • 16 okt 2025 - 11:01
    • flyingfokker

      Posts: 3.438

      Niet op iedere slak zout leggen hier.... ;-)

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 11:03
  • flyingfokker

    Posts: 3.438

    Arme Michael twee keer een zwaar ongeval overleefd. Wat een bikkel.........!

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 11:01
  • Snorremans

    Posts: 60

    Van je vrienden moet je het hebben....

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 11:07
  • Paulie

    Posts: 4.705

    dat was webber,? "Not bad for a number 2 driver" riep ie nog...

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 11:09
    • Skoda F1

      Posts: 401

      Het was in ieder geval NotOscar..

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 11:10
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 363

    Wat een relevant sportnieuws....

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 11:17

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Michael Schumacher 7
  • Team Mercedes
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 3 jan 1969 (56)
  • Geb. plaats Hürth, DE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar