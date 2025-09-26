Hamilton deelt verdrietig nieuws: "Blijf denken aan Roscoe"

Lewis Hamilton slaat vandaag de bandentest van zijn team Ferrari over. Eigenlijk zou hij zich melden op het circuit van Mugello, maar hij wordt vervangen door Guanyu Zhou. De reden van Hamiltons afwezigheid is verdrietig, want het gaat niet goed met zijn trouwe viervoeter Roscoe.

Hamilton deelde eerder deze week al een foto van zijn hond Roscoe in een dierenziekenhuis. Hij vroeg zijn fans om te bidden voor zijn hond, en het regende in de uren daarna steunbetuigingen op de sociale media. Hamilton nam zijn hond in het verleden regelmatig mee naar de paddock, en Roscoe verscheen zelfs in de F1-film met Brad Pitt. Hamilton benadrukte in het verleden al hoe belangrijk zijn hond voor hem is, en nam hem recent nog mee naar Silverstone.

Openhartige boodschap

Op Instagram geeft Hamilton nu een verdrietige update over zijn hond. Bij een drietal foto's van Roscoe in het dierenziekenhuis, schrijft Hamilton een openhartige tekst: "Denk alsjeblieft allemaal aan Roscoe. Ik wil jullie op de hoogte houden. Roscoe heeft weer een longontsteking opgelopen en had moeite met ademen."

"Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en onder sedatie gebracht om hem te kalmeren terwijl ze hem onderzochten. Tijdens dat proces stopte zijn hart. Ze wisten zijn hartslag weer op gang te brengen en hij ligt nu in coma. We weten niet of hij hieruit zal ontwaken."

'Morgen proberen we hem wakker te maken'

Hamilton laat aan zijn fans en volgers weten dat hij niet weet of zijn hond het gaat redden. Hij is in ieder geval niet van plan weg te gaan: "Morgen zullen we proberen om hem wakker te maken. Ik ben nu aan zijn zijde en wil jullie allemaal bedanken voor jullie gebeden en voor jullie steun." Onder de post van Hamilton op Instagram regent het weer steunbetuigingen, en fanaccounts delen het nieuws massaal met elkaar.