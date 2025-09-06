user icon
'FIA-president leidt nederlaag en blaast belangrijke motorvergadering af'

  Gepubliceerd op 06 sep 2025 08:11
  comments 2
  Door: Bob Plaizier

Een speciale vergadering tussen de FIA, de teams en de motorfabrikanten van de Formule 1 lijkt toch niet door te gaan. Het had er alle schijn van dat alle partijen met elkaar om tafel gingen om een nieuw motorplan te bespreken, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft besloten de stekker uit het overleg te trekken.

Volgend jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Bij deze motorregels gaan de elektrische componenten een veel grotere rol spelen, maar bij de FIA denkt men al na over de jaren daarna. Eerder dit jaar werd er al serieus vergaderd over een mogelijke comeback van de V10-motor. Deze plannen kregen echter niet genoeg steun, maar daar bleef het niet bij.

Ben Sulayem grijpt in

In de afgelopen week gingen er verhalen rond over een nieuwe meeting die op het programma stond. Dit keer zou er een plan van een 2.4 liter V8-motor op tafel liggen, en volgens BBC Sport zou deze vergadering voor aankomende donderdag op het programma staan.

De Britse omroep meldt echter dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft besloten om de meeting af te blazen. Het zou namelijk duidelijk zijn geworden dat het onmogelijk zou worden om een overeenstemming te bereiken met de fabrikanten om deze regels al in 2029 in te voeren.

Waarom is de meeting afgeblazen?

Volgens BBC Sport was er geen grote tegenstand tegen de plannen van de 2.4 liter V8, maar zou er onenigheid bestaan over de rol van hybridecomponenten. Daarnaast zouden de meningen ook uiteenlopen over of er een turbocharger moet komen en wat de juiste timing zou zijn.

Nederlaag voor Ben Sulayem

Dit zou dus betekenen dat er voor de tweede keer in zes maanden een streep is gezet door een plannetje van Ben Sulayem. Eerder werden de V10-plannen immers al van tafel geveegd. De BBC stelt dat een bron liet weten dat Ben Sulayem te snel en te vroeg probeerde alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Politik

Posts: 9.527

Het grootse struikelpunt is dat teams het niet eens kunnen worden over wanneer de nieuwe regelementen in moeten gaan.

Cadillac en RB powertrains zijn voor een introductie vanaf 2029.
Dat terwijl Audi, Mercedes en Ferrari voor een introductie vanaf 2031 zijn.
Met als reden dat er voor de nieuwe ... [Lees verder]

  • 2
  6 sep 2025 - 08:48
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem GP Italië 2025

Reacties (2)

  Need5Speed

    Posts: 3.186

    Het is een echte lijder. Hei lijdt zelfs als hei leidt.

    • + 0
    6 sep 2025 - 08:54

