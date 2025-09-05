Formule 1 in de verkoop? Liberty Media geeft duidelijkheid

Het Amerikaanse bedrijf Liberty Media is al geruime tijd de eigenaar van de Formule 1. Onder hun leiding hebben ze de sport flink veranderd, maar toch sluiten ze een mogelijke verkoop niet uit. Als er een goed bod komt, dan kan er volgens de baas van Liberty Media van alles gebeuren.

Liberty Media is sinds 2017 de eigenaar van de Formule 1. Ze kochten de sport voor zo'n acht miljard dollar over van de vorige eigenaar en ze hebben grote stappen gezet. Zo is de waarde van het aandeel flink gestegen, en hebben ze veel meer in gezet op de nieuwe media. Er werd een deal gesloten met Netflix, de officiële kanalen op sociale media groeiden als kool en dit jaar kwam er zelfs een F1-film uit met Brad Pitt in de hoofdrol.

Staat Liberty Media open voor een verkoop?

Liberty Media zorgt voor grote veranderingen, maar ze sluiten niet langer uit dat ze de Formule 1 gaan verkopen. In de podcast Opening Bid Unfiltered legt voorzitter John Malone dat uit: "Het is een beursgenoteerd bedrijf. Als er iemand is die het wil kopen en diegene is bereid om meer te betalen dan het bestuur denkt te kunnen realiseren voor de aandeelhouders, dan zouden we verkopen."

'De aandeelhouders zijn heel tevreden'

Volgens Malone is men nu tevreden met de gang van zaken bij de Formule 1: "De aandeelhouders zijn op dit moment heel erg blij. Het is een zeer goed presterende business met een uitzonderlijk sterke economische structuur. De Formule 1 genereert een enorme cashflow, waarmee de hoge waardering wordt onderbouwd. En het merk heeft zelf ook nog steeds veel groeipotentieel."

Saoedische interesse

Of er op dit moment interesse is in het kopen van de Formule 1, is niet bekend. In 2023 gingen er hardnekkige geruchten rond over interesse van het Saoedische staatsinvesteringsfonds PIF. Ze zouden een bod van 20 miljard hebben gedaan.