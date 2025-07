Hamilton raadt Verstappen controversiële overstap naar Mercedes aan

Max Verstappen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. De Nederlander zwijgt over de situatie, maar zijn concurrenten niet. Lewis Hamilton stelt dat hij een overstap naar Mercedes zeker zou aanbevelen.

Verstappen rijdt nu nog voor het team van Red Bull Racing. Bij de Britse renstal beleeft hij al zijn grote successen, maar in de afgelopen maanden zijn er de nodige scheurtjes ontstaan in de relatie. Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028, maar het is nog maar de vraag of hij zijn contractduur volledig gaat uitdienen.

Lewis Hamilton was jarenlang enorm succes bij het team van Mercedes. Afgelopen winter trok hij echter na elf jaar de Mercedes-deur achter zich dicht. Hij maakte de overstap naar Ferrari, en daar moet de zevenvoudig wereldkampioen nog zijn weg voelen. Hij voelt echter nog steeds veel sympathie voor Mercedes.

Geweldig team

Hamilton werd in Silverstone door Motorsport.com gevraagd of hij Verstappen een overstap naar Mercedes zou aanbevelen: "Natuurlijk! Ik bedoel, hij komt al van een geweldig team. Een aantal jaren terug werd ik daarnaar gevraagd, ik kan me dat niet meer helemaal herinneren."

"Ik was toen zo diehard voor Mercedes, en ik weet nog dat ik iets zei over dat Red Bull slechts een drankjesmerk is. Daar heb ik altijd heel veel spijt van gehad, want ik probeerde gewoon te zeggen dat Mercedes geweldig was. Ik probeerde mijn team de hemel in te prijzen, maar de waarheid is dat Red Bull een geweldige ploeg is."

Stroom aan complimenten

Hamilton gaat verder met het complimenteren van Red Bull: "Er zijn daar zoveel uitzonderlijke mensen, en ze hebben jarenlang gedomineerd. Maar wat ik kan zeggen, als iemand me iets vraagt over Mercedes, dan zou ik ook zeggen dat ze een geweldig team zijn. Ze hebben natuurlijk die passie, ze hebben geweldig personeel, een prachtige fabriek en een mooie werkomgeving. Dus ja, ik zou zeggen dat ik benieuwd ben om te zien wat er gaat gebeuren."