FIA zet streep door speculaties: McLaren-truc officieel goedgekeurd

Het team van McLaren staat al weken in de spotlights in de Formule 1. De concurrentie vermoedde dat McLaren gebruik maakte van mogelijke illegale trucjes, maar de FIA maakt daar nu een einde aan. Ze hebben speciale controles uitgevoerd, en niks gevonden.

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Ze hebben vijf van de eerste zes Grands Prix gewonnen, en ze voeren beide wereldkampioenschappen aan. Ze lijken het managen van de banden goed onder controle te hebben, en wat opvalt is dat hun banden op geen enkel moment te warm worden. Het zorgde voor vraagtekens bij de concurrentie.

Vraagtekens

Er werd gesuggereerd dat McLaren water in de banden zou pompen. Dit verhaal werd ontkend door de betrokkenen, maar het rumoer verdween niet. Sterker nog, er kwamen alleen maar nog meer verhalen naar buiten. In de afgelopen weken ging het over het remsysteem van McLaren, waar ook vraagtekens bij werden geplaatst door de andere teams.

Einde aan geruchten

Uit de documenten van de FIA blijkt dat er na afloop van de Grand Prix van Miami speciale controles zijn uitgevoerd aan de auto van Oscar Piastri. Uit het document van Technical Delegate Jo Bauer blijkt dat de FIA naar een aantal zaken heeft gekeken. Er werd ook gekeken naar het bodywork omtrent de wielen. Hier werden echter geen gekke zaken gevonden, wat dus betekent dat het onderdeel legaal is verklaard.

Willekeurige controle

De FIA heeft de auto van Piastri willekeurig uitgekozen voor de extra tests. Het is een handeling die elk raceweekend wordt uitgevoerd, en daarnaast werd ook de Ferrari van Charles Leclerc gecontroleerd na afloop van de race. Ook de wagen van de Monegask werd op meerdere punten gecontroleerd, en de FIA heeft ook hier geen illegale zaken gevonden. Het feit dat de auto van Piastri is goedgekeurd, is een duidelijk signaal voor de concurrentie.