Het team van McLaren is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze zijn veel sneller dan de rest, en Max Verstappen denkt dan ook dat hij in een papajakleurige auto aan de horizon zou verdwijnen. Andrea Stella vindt het een vreemde actie, en vraagt zich af wat de Red Bull-medewerkers hiervan denken.

Verstappen versloeg vorige week in Japan de McLarens. Hij hield de jagende Lando Norris en Oscar Piastri knap achter zich, maar zijn voorsprong was zeer klein. Na afloop van die Grand Prix was hij duidelijk, en stelde hij dat als hij in een McLaren zou zitten, niemand hem meer had teruggezien. Lando Norris vond deze uitspraak nergens opslaan, en nodigde Verstappen grappend uit voor een McLaren-test.

Red Bull-personeel

Ook McLaren-teambaas Andrea Stella vindt het een rare uitspraak. De Italiaan vindt het een beetje te ver gaan, zo legt hij uit in gesprek met zijn landgenoten van Sky Italia: "Wat moeten de werknemers van Red Bull wel niet denken als ze horen dat hun coureur zo praat over de auto die ze hebben gebouwd? De coureur zou toch de waarden van het team moeten behartigen? Hij moet dus een beetje solidair zijn met de medewerkers van Red Bull."

Politieke spelletjes

Stella vindt het wel een slimme opmerking van Verstappen. Hij geeft eerlijk toe dat Verstappen heel erg goed weet waar hij mee bezig is. De teambaas van McLaren gaat verder met zijn verhaal: "Max is niet alleen uitstekend bezig in de auto. Misschien is uitstekend hier niet het goede woord, maar hij is wel super in die auto. Maar hij is daarnaast ook heel erg competent op het gebied van politiek en communiceren. Hij weet heel erg goed hoe hij het vuurtje moet opstoken."

Stella gaat verder niet inhoudelijk in op de claim van Verstappen dat de McLarens veel sneller zijn dan de rest van het veld.