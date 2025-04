Yuki Tsunoda staat aan de vooravond van zijn eerste raceweekend als Red Bull-coureur. Zijn opdracht is duidelijk: hij moet Max Verstappen helpen. Volgens de Japanner betekent dat niet dat hij Verstappen er altijd langs moet laten, hij mag ook voor zijn eigen kansen gaan.

Tsunoda werd vorige week aangewezen als de vervanger van Liam Lawson bij Red Bull. De Japanse coureur begon goed aan het seizoen, en hij reed vol zelfvertrouwen rond bij Racing Bulls. Sterker nog, hij was vaak sneller dan Lawson in de Red Bull. Bij het Oostenrijkse team denken ze dat Tsunoda in staat is om Verstappen meer steun te geven. Ze schuiven alles op zei om dit jaar de titels te kunnen pakken.

Focus op wereldtitel

Tsunoda weet ook wel dat hij niet dezelfde kansen zal krijgen als Verstappen. De Japanner laat in gesprek met BBC Radio 5 Live weten wat zijn opdracht is: "Uiteindelijk is Red Bull er op gefocust om Max naar de wereldtitel te brengen. Hij heeft laten zien dat hij de potentie heeft om de wereldtitel te pakken, zelfs nu het erop lijkt dat Red Bull een beetje aan het worstelen is. Qua performance wil Horner dat ik zo dicht mogelijk bij Max zit."

Verstappen verslaan

Volgens Tsunoda mag hij ook voor zijn eigen kansen gaan. Hij zal niet altijd aan de kant hoeven gaan voor Verstappen. De Japanner legt uit wat hij nog meer van teambaas Horner heeft meegekregen: "In sommige races kan ik helpen met de strategie, maar hij heeft me ook beloofd dat als ik in staat ben om voor Max te rijden, hij me niet per se zal vragen om van positie te wisselen om Max te laten winnen."

Tsunoda heeft zin in zijn thuisrace, en hij neemt genoegen met elk puntje: "Ik wil natuurlijk zeggen dat ik op het podium wil eindigen of punten wil pakken. Maar als je realistisch bent, dan weet je dat rijden met een nieuwe auto met weinig tijd, heel erg zwaar is. Voor nu kan ik zeggen dat als ik punten kan pakken, ik blij ben."