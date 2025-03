Het team van Mercedes is sterk aan het seizoen begonnen. George Russell stond al twee keer op het podium, maar hij heeft voor volgend jaar nog geen contract. Toto Wolff wil aan alle speculatie een einde maken, en stelt dat Russell snel een nieuwe deal zal gaan tekenen.

Het team van Mercedes moest vorig jaar actie ondernemen. Lewis Hamilton kondigde zijn vertrek naar Ferrari aan, waarna Mercedes een nieuwe coureur moest zoeken. Ze kwamen uiteindelijk uit bij hun eigen toptalent Andrea Kimi Antonelli. Naast Russell is hij nu goed aan het seizoen begonnen. Russell scoorde in de eerste twee races podiumplekken, maar er gingen ook geruchten rond dat Max Verstappen zijn plekje kon innemen. Het zorgde voor vragen voor Mercedes.

Publiek geheim

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft hier echter geen boodschap aan. De Oostenrijker geeft in een interview met Motorsport.com aan dat er snel een oplossing zal worden gevonden voor de toekomst van Russell: "Ja, absoluut. Ik bedoel, het is bijna een publiek geheim dat we de intentie hebben om onze coureurs vast te leggen voor de lange termijn. We maken niet alle gesprekken die we hebben met onze coureurs openbaar, en daarom gaat dit ook de kant op die het op moet gaan."

Einde maken aan Verstappen-geruchten

De reden waarom Wolff deze vraag krijgt, is dat er veel geruchten rondgaan over Verstappen. Mensen denken dat Mercedes een goede plek is voor de Nederlandse wereldkampioen. Wolff is het eens met de stelling dat een nieuw contract voor Russell de Verstappen-geruchten kan beëindigen: "Ja, precies. Maar er maakt altijd wel meer van het contract uit dan alleen het geven van de garantie aan de coureur dat hij in de auto zit. Er zijn altijd voorwaarden aan verbonden die het beste zijn voor zowel het team als de coureur. Het is dus echt een heel gestructureerd proces."