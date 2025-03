Zelfverzekerde Hamilton wijst Verstappen aan als grote rivaal

Lewis Hamilton reed afgelopen week zijn eerste officiële rondjes als Ferrari-coureur. De ambitieuze Brit gaat dit jaar een gooi doen naar de wereldtitel, maar hij is niet de enige die aast op deze eer. Hamilton denkt te weten wie zijn grote rivalen zullen worden.

Hamilton en Ferrari kenden een redelijke testweek in Bahrein. In totaal reden Hamilton en zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc 382 rondjes tijdens de driedaagse testweek. Hamilton kon de testweek niet op een sterke manier afsluiten, omdat Ferrari de nodige problemen had op vrijdagmiddag. Ondanks deze probleempjes was het algehele gevoel wel positief, en Hamilton heeft die recordbrekende achtste wereldtitel dan ook nog lang niet uit het hoofd gezet.

De zevenvoudig wereldkampioen weet zelf ook wel dat er een aantal kapers op de kust liggen. Hij geldt nog niet als de favoriet, maar in gesprek met de internationale media durft hij wel te zeggen wie zijn grootste tegenstanders zullen gaan worden in het komende seizoen: "De McLaren reed op donderdag een geweldige run. En ik denk dat Max Verstappen het op vrijdag ook goed heeft gedaan, gezien de temperaturen. Het is moeilijk om te weten met hoeveel brandstof iedereen heeft gereden, omdat we allemaal onze eigen, verschillende programma's hebben afgewerkt."

Alles met een korreltje zout nemen

Hamilton heeft goede hoop dat zijn team Ferrari om de zege kan gaan vechten. De Brit denkt dat meerdere teams ook een gooi kunnen gaan doen naar succes. Opvallend genoeg laat hij hier niet de naam van zijn voormalig werkgever Mercedes vallen. Hij gaat verder met zijn verhaal over de verschillende runplans: "Je moet alles dus wel met een korreltje zout nemen. Maar McLaren heeft vorig jaar wel de constructeurstitel weten te winnen. We verwachten dan ook dat ze één van de snelsten zullen zijn, zo niet de snelste. Dat geldt ook voor Red Bull, die al jaren domineren."