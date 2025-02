Red Bull slaat alarm over illegale truc concurrentie

Het nieuwe Formule 1-seizoen is van start gedaan met de testweek in Bahrein. Deze week testten de teams hun nieuwe auto's uit op het circuit van Sakhir. Bij Red Bull maken ze zich zorgen, want ze stellen dat de concurrentie gebruikmaakt van een illegaal trucje.

Red Bull lijkt dit jaar te moeten gaan strijden met onder meer McLaren en Ferrari. McLaren reed vorig jaar met een aantal opvallende ontwerpen rond. Eén van de meest opvallende designs was de achtervleugel die ze gebruikten in Azerbeidzjan. Deze vleugel boog een beetje door, waardoor er een soort mini-DRS ontstond. De FIA stelde dat het niet per se tegen de regels was, maar McLaren mocht het onderdeel niet meer gaan gebruiken.

Red Bull

In Bahrein leek het er echter op dat er nog steeds gebruik wordt gemaakt van dit trucje. Bij Red Bull maken ze zich zorgen, en daarom trekken ze aan de bel. Als technisch directeur Pierre Waché naar deze trucjes wordt gevraagd door The Race, reageert hij zeer duidelijk: "Het gebeurt nog steeds. Ik denk dat McLaren en Ferrari nog steeds in de weer zijn met een soort mini-DRS. Het wordt zeker een gespreksonderwerp bij de seizoenstart, want het is vrij goed zichtbaar."

Andere teams maken zich ook zorgen

Ook bij andere teams lijken er zorgen te zijn over de truc van McLaren en Ferrari. Vanaf de Australische Grand Prix wordt er strenger gecontroleerd op de achtervleugels, en het is dan nog maar de vraag of dit door de tests gaat komen. Een teambaas die liever anoniem wil blijven, geeft Waché gelijk: "Als we naar de video's kijken, dan zien we dat een aantal achtervleugels behoorlijk flexibel zijn. Dat is wel iets wat we goed in de gaten moeten gaan houden. Autosportfederatie FIA is nog niet met een reactie gekomen, maar het is dus nog maar de vraag of deze vleugels door de nieuwe keuringen zouden komen."