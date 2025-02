Pechvogel Lawson geteisterd door Red Bull-probleem

Het team van Red Bull Racing kende vandaag geen positieve start van de dag. Liam Lawson mag vandaag de hele dag rijden, maar hij kon er niet alles uithalen. In de ochtend waren er namelijk flinke problemen voor het team van Red Bull Racing.

Lawson krijgt vandaag de hele dag de kans van Red Bull, morgen moet hij de auto afstaan aan Max Verstappen. Het is dus belangrijk dat hij genoeg kilometers maakt, maar dat is niet helemaal gelukt. Op de woensdag ging het al niet lekker toen hij spinde, maar dat leverde hem geen echte problemen op. Buiten zijn schuld ging het vandaag echter niet helemaal naar wens voor Lawson.

Waterdruk

Vlak voor het ingaan van het laatste uur keerde hij in de ochtend onverwachts terug in de pitbox. Het was duidelijk dat er een probleem was. Lawson kwam daarna niet meer de baan op in de ochtend. Bij Red Bull werden de tools erbij gepakt, want ze moesten aan de bak. Er waren grote problemen, en Red Bull moest aan de bak. Het ging om een verlies van de waterdruk van de motor. Het was dus een belangrijk probleem, dat ze uiteindelijk wel wisten op te lossen. In de middag kwam Lawson namelijk weer de baan op.

Regen

Voor Lawson was het een rampzalige ochtend waarin hij slechts 28 rondjes wist te rijden. Hij had ook nog de pech dat het begon te regenen in de ochtend, waardoor hij nog minder rondjes kon rijden. Een valse start van de dag, en hij hoopt in de middag wat meer te kunnen rijden. Hij hoopt dat hij niet tegen problemen aanloopt, maar er hangen wel weer buien in de lucht. Het is dan ook een redelijk teleurstellende start van het jaar voor Lawson. Meer meters zouden namelijk bruikbaar zijn geweest.