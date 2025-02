Wat doet het weer tijdens de testweek in Bahrein?

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Morgen gaat in Bahrein de wintertest van start. Op het circuit van Sakhir krijgen de teams drie dagen de tijd om zoveel mogelijk meters te maken. De weersomstandigheden zijn echter verre van ideaal.

Op het circuit van Sakhir schiet het licht morgen om 08:00 Nederlandse tijd op groen. De coureurs zullen dan de rest van de dag in actie komen, en de teams willen zoveel mogelijk meters maken. Het grote voordeel van Bahrein als locatie is dat de temperaturen niet onder nul zullen zakken en dat een sneeuwstorm ook niet heel aannemelijk is. In het verleden kon dit immers nog wel eens gebeuren toen er werd getest in Barcelona.

Kans op regen

Op woensdag wordt de eerste testdag verreden op het circuit van Sakhir. Het wordt tijdens deze dag niet veel warmer dan zestien graden Celsius. Daarnaast is het bewolkt, en staat er een stevige noordwestenwind. Het zijn niet bepaald ideale omstandigheden voor de teams en de coureurs om te gaan testen. Op de donderdag wordt het ongeveer zeventien graden Celsius, en is het nog steeds bewolkt. Er bestaat zelfs een kans dat het gaat regenen.

Woestijnzand

Met bewolking en regen hoeven de teams en coureurs op vrijdag geen rekening te houden. Tijdens de laatste dag van de testweek schijnt het zonnetje en wordt het ongeveer negentien graden Celsius. Wel kan er de hele week wat zand uit de nabij gelegen woestijn op de baan belanden. Dit komt vanzelfsprekend door de aanwezig wind, die tijdens de loop van de week niet zal vertrekken. Het zijn niet de ideale omstandigheden om in te testen, maar de teams en de coureurs moeten het ermee doen. Volgende maand mogen ze echt gaan racen als het seizoen wordt afgetrapt in Melbourne voor de Australische Grand Prix.