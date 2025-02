Marko ziet serieuze Aston Martin-interesse in Verstappen: "GT3 is lokaas"

Max Verstappen werd begin dit jaar in verband gebracht met een bizarre overstap naar Aston Martin. De betrokken partijen praatten om het onderwerp heen, waardoor de verhalen nog steeds rondgaan. Helmut Marko houdt er dan ook rekening mee dat er een serieus bod komt.

Aston Martin barst van de ambities, en Verstappen zou perfect in het plaatje passen. In januari ging er een opmerkelijk gerucht rond in de Britse media, waarin werd gesteld dat Aston Martin 1 miljard pond zou overhebben voor Verstappen. Tijdens het F1 75 Live-evenement werd Verstappen gevraagd naar deze verhalen. Hij stelde dat hij inderdaad contact heeft gehad met Aston Martin, maar dat dit ging om een GT3-bolide.

Officiële reden

Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht dat Aston Martin een serieus bod gaat plaatsen. De Oostenrijker laat aan Motorsport-Total weten hoe hij denkt over de reactie van Verstappen: "Officieel gezien is er contact geweest over de passie van Max: GT-racen. Zoals we weten is Max teameigenaar en rijdt hij zelf regelmatig in GT-auto's. Blijkbaar wordt de Aston Martin in die categorie gezien als één van de interessantste auto's, en er is er nu eentje onderdeel geworden van het GT-programma van Max."

Lokaas

De GT3-verhalen brachten de geruchtenmolen op gang. Ook Marko doet hier aan mee, en hij denkt dat het best goed mogelijk is dat er nog iets anders zal worden besproken. Hij sluit een serieus bod op Verstappen dan ook niet uit: "De GT3 is het lokaas. En het is geen geheim dat Adrian Newey een groot fan van Max is. Dus natuurlijk zou dat iets zijn om te gebruiken bij het uitbrengen van een bod. Of het bod echt zo hoog was, betwijfel ik. Zeker gezien de huidige aandelenkoers van Aston Martin. Maar het was zeker wel een significant bod." Of er echt een bod is gedaan, weet Marko niet: "Met iemand zoals Newey aan boord, die zeker zijn eigen ideeën en voorkeuren heeft qua coureurs, zou het zeker logisch zijn dat Aston het probeert."