Verstappen mogelijk niet aanwezig bij geboorte eerste kind

Max Verstappen staat aan de vooravond van een bijzonder jaar. In de Formule 1 kan hij veel records gaan verbreken, terwijl hij ook vader gaat worden. Verstappen kijkt ernaar uit, maar hij stelt dat hij geen races zal overslaan voor de komst van zijn kind.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet maakten eind vorig jaar bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kind. Het is niet duidelijk wanneer Piquet is uitgerekend, en het is dan ook de vraag wat dit voor invloed gaat hebben op het seizoen. Verstappen staat bekend als een echte familieman, en het krijgen van een kind is dan ook belangrijk voor hem. De jacht op de vijfde wereldtitel is echter ook belangrijk.

Geen vrije tijd

Verstappen lijkt echter geen races te gaan overslaan voor de komst van zijn eerste kind. De Red Bull-coureur was daar nogal duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Het kan wel, maar dat doe ik niet. Dit hoort er nu eenmaal bij als je in de Formule 1 rijdt. Als het gebeurt, dan gebeurt het. Ik kan er niks aan doen. Helaas krijgen Formule 1-coureurs geen vrije tijd, maar ik ben ook niet degene die bevalt."

Spannende titelstrijd

Verstappen zal dit jaar alle WK-punten nodig hebben in de jacht op de achtste wereldtitel. Het is de verwachting dat het een spannende strijd gaat worden, waar de verschillen tussen de topteams klein zullen zijn. Het wordt voor de Red Bull-coureur dan ook lastig om een race over te slaan, en dat legt hij dan ook uit: "Alles kan, maar in de Formule 1 bestaat dat gewoon niet. Je kunt niet zomaar twee maanden vrij nemen." Verstappen sluit zijn verhaal met een grote grijns af, en wijst nog eventjes op de recente regelwijzigingen van de FIA: "Of ik moet geschorst zijn vanwege te veel overtredingen voor vloeken!"