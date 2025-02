Horner lacht om absurde geruchten over Verstappen

Het team van Red Bull Racing onthulde gisteren de kleuren van de nieuwe RB21. Voorafgaand de show in de O2 Arena in Londen ging het vooral over de geruchten omtrent Max Verstappen. Christian Horner moet een beetje lachen om de verhalen over Aston Martin.

Verstappen werd vorige maand in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Aston Martin. De ambitieuze Britse renstal wil de stap naar de absolute top gaan zetten, en Verstappen past in dat plaatje. Volgens de geruchten zou Aston Martin een reusachtig bod hebben neergelegd bij Verstappen. Ze zouden hem een aanbieding hebben gedaan ter waarde van 1 miljard pond.

Pagina's vullen

Het is een reusachtig bedrag, en het is nog maar de vraag of er een kern van waarheid in het verhaal zit. Red Bull-teambaas Christian Horner moest er een beetje om lachen tijdens een persconferentie voorafgaand de show in de O2 Arena: "Ik weet dat jullie de pagina's moeten vullen tijdens de wintermaanden, maar één miljard dollar voor een coureur zou een verbazingwekkende som geld zijn. Ik denk dat Max heel blij is in de omgeving waar hij nu zit. Hij is opgegroeid in het team. Hij heeft een geweldige relatie met het team, de engineers, de technici en iedereen met wie hij werkt."

"Het is aan ons"

Horner stelt dat Red Bull vooral naar zichzelf moet kijken: "Het is aan ons om hem van een competitieve auto te voorzien en hem een platform te geven om de resultaten te behalen die hij in de laatste tien jaar al heeft gehaald." Horner werd daarna gevraagd of een team überhaupt in staat is om 1 miljard uit te geven aan de komst van een coureur: "Ik kan niets zeggen over de financiële situaties van de andere teams, maar Red Bull is in mijn ogen redelijk goed gepositioneerd in vergelijking met andere teams in de pitlane."