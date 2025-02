Brutale Tsunoda speelt met vuur en gebruikt 'F-woord'

Autosportfederatie FIA voerde afgelopen winter een controversiële regelwijziging door. Ze pasten de regels omtrent wangedrag aan, waardoor coureurs nu extreem zware straffen kunnen ontvangen. Yuki Tsunoda steekt er direct de draak mee als hij hiernaar wordt gevraagd.

De FIA wil dat de coureurs zich meer gaan gedragen als rolmodellen. Ze hebben dan ook besloten om de regels omtrent het taalgebruik van de coureurs aan te scherpen. Volgens de regels van de autosportfederatie valt vloeken onder wangedrag, en een overtreding van deze regels kan grote gevolgen hebben. Coureurs krijgen vanaf nu torenhoge boetes, mogelijke schorsingen en ze kunnen zelfs WK-punten gaan verliezen. Afgelopen weekend werd de eerste boete in het WRC al uitgedeeld.

F-woord

Het zijn strenge regels, en niet veel coureurs kunnen zich hierin vinden. Voorafgaand het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena in Londen werd Yuki Tsunoda door de internationale media gevraagd naar de regelwijziging. De Japanner kan nog wel eens te keer gaan, en nu reageerde hij in het Engels met een grapje: "I'll try not to fudge up!" Na zijn grapje over het F-woord reageert hij iets serieuzer: "In mijn ogen is dit iets wat een bepaald karakter onderstreept. Natuurlijk zit daar ook een bovengrens aan en bepaalde woorden kunnen heel toxisch werken, en soms wil je dat soort dingen niet horen."

Topsport

Tsunoda wijst daarnaast ook naar een veel gehoord argument. De coureurs zijn topsporters en ze staan onder enorme druk, volgens Tsunoda moet daar ook rekening mee worden gehouden: "Het is ook iets wat in de topsport bestaat. Wij zijn ook niet de enigen die het doen. Nu krijgen wij wel een goede training om niet te vloeken! Om eerlijk te zijn voel ik ook niet zo veel meer nu. Misschien dat ik los van het circuit iets meer gaan vloeken, omdat het al racend niet meer kan!"