Red Bull niet tevreden met gloednieuwe F1-regels

De reglementen in de Formule 1 gaan volgend jaar op de schop. Zowel de motorische als de aerodynamische regels zijn volledig aangepast. Red Bull-kopstuk Pierre Waché is nog geen groot fan van de regels, al stelt hij wel dat ze sterk zijn verbeterd.

De Formule 1 zal er vanaf volgend jaar volledig anders uitzien. De invloed van elektrisch vermogen op de motoren wordt groter, en ze zullen gebruik gaan maken van duurzame brandstoffen. De chassisregels worden ook aangepakt. De afmetingen worden iets kleiner, en actieve aerodynamica keert terug. De teams waren in eerste instantie niet zo blij met de nieuwe regels, zo klaagden ze over het gebrek aan ontwerpvrijheid. In de laatste maanden zijn er een aantal zaken aangepast, waardoor er meer speelruimte is.

Verbetering

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché was sceptisch over de 2026-regels. In een interview met Motorsport.com geeft hij zijn mening over de ontwikkelingen in de afgelopen maanden: "Het is verbeterd, best veel verbeterd. De combinatie van chassis en motor blijft qua karakteristieken alleen wel enorm uitdagend, maar dat is voor iedereen hetzelfde. Ik weet niet of die combinatie fijn zal zijn, maar dat is mijn persoonlijke mening en het heeft er niets mee te maken hoe competitief we uiteindelijk kunnen zijn. Het is nu ook te laat om daar nog over te discussiëren. Zelfs als het snelheidsprofiel en de ervaringen voor de coureurs niet zijn wat we graag willen zien van de Formule 1, dan is het puur onze taak om het snelste pakket te bouwen. Ik focus me er daardoor niet meer op wat ik persoonlijk van de regels vind."

Niet logisch

Waché's mening over de zaak is wel duidelijk. De technisch directeur legt het uit: "In mijn optiek is het niet logisch om met een motor te komen die in de huidige auto's niet kan werken." Hij vindt wel dat ze moeten roeien met de riemen die ze hebben: "Ik denk dat het alsnog wel een goede show kan worden. Op een bepaald moment is het ook niet meer mijn taak om het systeem als geheel te verbeteren. Ik word betaald door, en ben volledig toegewijd aan, het team waar ik nu bij ben. Ik moet mijn werk zo goed mogelijk doen en ervoor zorgen dat de mensen zo goed mogelijk kunnen werken om de beste auto te leveren. Dat is het enige waarvoor ik mijn loon krijg."