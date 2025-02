Verstappen onthult hilarische naam van hond Lambiase

Max Verstappen begint over een paar weken aan het nieuwe seizoen. De Nederlander gaat op jacht naar zijn vijfde wereldtitel, maar kan zich nu focussen op andere zaken. Tijdens een livestream onthulde hij dat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase nu ook een Max in huis heeft rondlopen.

Verstappen en Lambiase zijn twee handen op één buik. Als sinds zijn eerste race voor Red Bull Racing in 2016 werkt Verstappen samen met Lambiase. De twee zorgen regelmatig voor headlines met hun verhitte gesprekken over de boordradio tijdens de races. Ze benadrukken echter altijd dat ze geen ruzie hebben. Sterker nog, ze kunnen het heel erg goed met elkaar vinden en Verstappen wil niet werken zonder Lambiase.

Tijdens een livestream met zijn vrienden van Team Redline op Twitch kwam Verstappen met een opvallende onthulling. Hij vertelde zijn vrienden dat Lambiase een hond heeft gekocht, en dat het beest een opvallende naam heeft gekregen. Volgens Verstappen heeft zijn race-engineer nu een viervoeter rondlopen met de naam Max. De onthulling zorgde voor veel hilariteit bij zijn vrienden van Redline, en het moment ging al snel het internet over.

Verstappen krijgt de lachers op zijn hand door uit te leggen hoe hij reageerde op het nieuws. Grappend deelt Verstappen zijn boodschap voor Lambiase: "Ik zei tegen hem, nu heb je tenminste een Max die naar je luistert!" Verstappen meldde vorig jaar al dat hij had geprobeerd om zijn nieuwe kat GP te noemen, maar dat de rest van huize Verstappen hier niet op zat te wachten. Verstappen geniet nu nog van zijn laatste dagen zonder actie. Op dinsdag meldt hij zich in Londen voor het F1 75 Live-evenement waar Red Bull de nieuwe livery gaat onthullen. Over anderhalve week kruipt hij weer achter het stuur tijdens de wintertest op het circuit van Sakhir in Bahrein.

