Verstappen best betaalde Nederlandse atleet van 2024

Max Verstappen kende vorig jaar een succesvol seizoen in de Formule 1. Ondanks de problemen van zijn team Red Bull wist hij zijn vierde wereldtitel te pakken. Het leverde hem niet alleen veel successen, maar ook veel centen op. Hij lijkt de best betaalde coureur en Nederlandse atleet te zijn.

Verstappen kreeg het vorig jaar niet cadeau in de Formule 1. Zijn team Red Bull was hun voorsprong verloren, en de concurrentie kwam steeds dichter bij. Verstappen wist in de zomer geen race meer te winnen, maar na een geweldige inhaalrace in de regen in Brazilië zette hij een megastap naar de vierde titel. In Las Vegas prolongeerde hij zijn titel, waarna hij ook nog wist te winnen in Qatar.

Grootverdiener

Volgens het in sport gespecialiseerde Amerikaanse medium Sportico is Verstappen één van de best betaalde atleten van 2024. Sportico stelde een top honderd van best betaalde atleten op, en Verstappen eindigde op de achttiende plaats. De Red Bull-coureur heeft volgens het medium in 2024 76 miljoen dollar verdiend. Zeventig miljoen dollar zou hij hebben verdiend met zijn salaris, terwijl hij met bijvoorbeeld sponsoractiviteiten zes miljoen dollar heeft binnengehaald. Verstappen is daarnaast ook de best betaalde Nederlandse atleet.

Ronaldo

Naast Verstappen staat er slechts één andere autocoureur in deze lijst. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton eindigde namelijk op de 22ste plek in de lijst van Sportico. De kersvers Ferrari-coureur zou in 2024 60,1 miljoen dollar hebben bijgeschreven. Hij zou 41,1 miljoen dollar aan salaris hebben verdiend, en 19 miljoen dollar met andere zaken. Verstappen en Hamilton komen niet in de buurt van de inkomsten van de nummer één in de lijst. Volgens Sportico was voetballer Cristiano Ronaldo de best betaalde atleet van 2024 met 260 miljoen dollar. Basketballer Stephen Curry (153,8 miljoen dollar) en bokser Tyson Fury (147 miljoen dollar) maakten de top drie compleet.