Red Bull zwaar geïrriteerd door anti-scheldbeleid FIA

Autosportfederatie FIA zorgde deze winter voor ophef met een regelwijziging. Ze gaan zwaardere straffen uitdelen bij wangedrag. Hieronder valt ook taalgebruik, en dat zorgt voor frustratie. Red Bull-monteur Calum Nicholas is van mening dat het een slecht idee is van de FIA.

De FIA wil zware boetes gaan uitdelen aan coureurs die wangedrag vertonen. Ook kunnen coureurs nu tegen een schorsing aanlopen en kunnen ze WK-punten verliezen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem sprak vorig jaar regelmatig zijn frustratie over het taalgebruik van de coureurs uit. Hij stelt dat ze een voorbeeldfunctie hebben, en hij ergerde zich ook aan het gevloek over de boordradio. Vlak na deze uitspraken van Ben Sulayem kreeg Max Verstappen een taakstraf vanwege zijn taalgebruik.

Stress

Bij Verstappens team Red Bull zijn ze niet blij met de regelwijziging. Red Bull-monteur Calum Nicholas spreekt zich kritisch uit bij talkSPORT: "Wat je niet moet vergeten, is dat wanneer we de coureurs op de radio horen, midden in een race of tijdens een duel, en ze kleurrijke taal gebruiken, dat ze dan echt op een punt van enorme druk zitten. Als we in de garage zulke dingen horen, dan denken we nooit: 'oh, wat is hij gemeen tegen ons!' Het is gewoon een omgeving met veel stress."

Kwetsend of niet

Wat ook belangrijk is, is dat de context niet wordt vergeten. Ook Red Bull-monteur Nicholas benadrukt dat dit zeer belangrijk is: "Het ding met taal is dat je grove woorden kan gebruiken zonder dat je kwetsend bent. Soms gebruiken mensen kleurrijke woorden terwijl ze een lach op hun gezicht hebben. Woorden alleen vertellen niet het hele verhaal. Dat zeg ik ook steeds tegen mijn dochter van zes. Sommige dingen zijn gepast op het ene moment, en ongepast op het andere moment."

Rolmodel

Nicholas wijst hiermee een ander belangrijk punt aan. Bij de FIA stelde men immers dat de coureurs rolmodellen zijn, en dat ze invloed kunnen hebben op kinderen. De Red Bull-monteur ziet dit anders: "Mensen zeggen vaak dat de sterren een verantwoordelijkheid hebben als rolmodel, maar als ouder vind ik dat die verantwoordelijkheid bij mij ligt. Ik vind dat je als ouder die verantwoordelijkheid moet nemen en niet van alle anderen verwacht dat ze die rol voor jou gaan vervullen."