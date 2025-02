Briatore deelt beelden eerste Alpine-test Colapinto

Franco Colapinto heeft zijn eerste meters in een Formule 1-wagen van Alpine gemaakt. De Argentijn is sinds dit seizoen de nieuwe reservecoureur van het team, en hij wordt direct in verband gebracht met een racezitje. Nu heeft hij dus zijn debuut in een wagen van het Franse team gemaakt.

Het waren drukke dagen in Barcelona. Op het Catalaanse circuit werkten meerdere teams tests af in de afgelopen weken. Ferrari kwam vorige week in actie tijdens een TPC-test, en de in de afgelopen dagen kwam de Italiaanse renstal samen met McLaren in actie tijdens een bandentest voor Pirelli. Ook Alpine was aanwezig, en daar mocht de van Williams overgekomen Colapinto dus rijden.

Doohan

Colapinto maakte vorig jaar veel indruk tijdens zijn invalbeurt bij Williams in de tweede seizoenshelft. Begin dit jaar hengelde Alpine hem binnen als reservecoureur, en dat zorgde direct voor geruchten over de positie van Jack Doohan. De Australische debutant werkte deze week een TPC-test af in Barcelona, maar ook Colapinto kwam tijdens deze test in actie. Ze namen plaats achter het stuur van een A523 uit 2023, de wagen was gehuld in een pikzwarte livery met roze sponsorstickers van BWT.

Briatore

Alpine had zelf niets gedeeld over de test, dat is ook niet verplicht. Het feit dat Colapinto in actie kwam, werd verklapt door Alpine-adviseur Flavio Briatore. Hij deelde op zijn stories op Instagram een filmpje van Colapinto die hij zijn auto stapte in de pitbox. Het is opvallend dat Briatore deze beelden deelt. Colapinto is immers één van de drie reserves, en ook racecoureur Doohan kwam in actie tijdens de test. Toch koos Briatore ervoor om de beelden van Colapinto te delen, en dit zorgt ervoor dat de geruchten over een mogelijke exit van Doohan weer rondgaan. De Australiër staat al ver voor de start van het seizoen onder grote druk.