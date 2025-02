McLaren maakt indruk met grote nieuwe deals

Het team van McLaren wil dit jaar opnieuw een gooi gaan doen naar de wereldtitel. De Britse renstal heeft alle steun daarvoor nodig, en ze hebben dan ook een belangrijke stap gezet. Ze hebben hun samenwerkingen met een aantal sponsors hernieuwd.

McLaren veroverde vorig jaar de constructeurstitel in de Formule 1. Met Lando Norris kwamen ze ook in de buurt van de wereldtitel, maar Max Verstappen was ze te slim af. McLaren kende wel een positief seizoen, en aangezien de regels stabiel blijven kunnen is er goede hoop op sterke prestaties in het komende seizoen. McLaren is dan ook aantrekkelijk voor sponsors, en dat levert ze veel aandacht en geld op.

Belangrijke stap

Nu zet McLaren weer een belangrijke stap. Het Britse team heeft namelijk de deals met een aantal sponsors verlengd. Het gaat om vijf bedrijven die doorgaan als Official Partner van McLaren. De Britse renstal blijft samenwerken met Alteryx, dit bedrijf zal met hun kennis van data een belangrijke rol binnen het team blijven vervullen. Daarnaast zal Medallia actief blijven als de officiële feedback partner van McLaren. Hiermee willen ze de feedback die ze ontvangen van fans en werknemers blijven toepassen.

Blijvende partners

Ook de bekende naam Salesforce blijft aan McLaren verbonden. Het bedrijf zal blijven fungeren als het zogenaamde Official CRM Platform van McLaren. Tevens blijft Smartsheet aan als de Official Technology Partner van McLaren, en ze hopen dat ze hiervan de impact gaan zien op de baan. McLaren heeft ook de samenwerking met Stanley Black & Decker verlengd, en daardoor blijft dit de officiële tools en storage partner van het team. Dit zorgt er ook voor dat de logo's van DEWALT zichtbaar blijven bij McLaren. Met deze hernieuwde overeenkomsten zet McLaren een belangrijke stap, en blijven ze aantrekkelijk voor veel sponsors. Het is een belangrijk aspect in de Formule 1, want het kan veel geld opleveren.