Sauber zet bijzondere stap naar Engeland

Het team van Sauber is bezig met de transitie naar het fabrieksteam van Audi. Het Zwitserse team zet nu wederom een grote stap naar nieuwe successen. Ze willen namelijk een nieuw onderkomen gaan openen in Motorsport Valley in het Verenigd Koninkrijk.

Sauber wordt vanaf volgend jaar het fabrieksteam van Audi. De Duitse autobouwer gaat de krachtbronnen leveren, en ze nemen het team volledig over. Om een echt fabrieksteam te worden, moet er nog veel gaan gebeuren. Audi heeft met CEO Mattia Binotto en teambaas Jonathan Wheatley al een paar nieuwe kopstukken aangetrokken, en met Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg hebben ze twee sterke coureurs gecontracteerd.

Sauber blijft nu ambitieus, en ze willen een derde locatie gaan openen. Sauber heeft hun fabriek staan in het Zwitserse Hinwil, en Audi gaat de krachtbronnen bouwen in het Duitse Neuburg. Sauber heeft nu bekendgemaakt dat ze een Technology Centre gaan openen in het Verenigd Koninkrijk. Ze willen de deuren gaan openen in de zomer van dit jaar, maar ze hebben nog geen locatie gevonden voor dit nieuwe project.

Motorsport Valley

Het Sauber Motorsport Technology Centre zal komen in de zogenaamde Motorsport Valley. Dit is een gebied in het Verenigd Koninkrijk waar veel raceteams zijn gevestigd, en waar getalenteerde engineers niet ver weg zijn. Sauber zoekt naar een geschikte locatie, en ze noemen daarbij Bicester, Silverstone en Milton Keynes. In deze Engelse plaatsen zijn meerdere Formule 1-teams gevestigd.

Aanwezigheid

Sauber en Audi willen met deze nieuwe stap hun aanwezigheid in Motorsport Valley verbeteren. Als jonge engineers nu overstappen naar Sauber, dan moeten ze vaak verhuizen naar Zwitserland. Dit is een stap die veel mensen ervan kan weerhouden om te gaan werken voor Sauber. Kopstuk Binotto laat in een persbericht weten dat Hinwil wel de belangrijkste uitvalsbasis blijft voor Sauber, maar dat ze hierdoor dichter bij de plek waar veel talent rondloopt kunnen zitten.