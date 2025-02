Waarom februari een belangrijke maand wordt voor de F1-teams

Het lange wachten is bijna voorbij. Deze maand maakt de wereld kennis met de Formule 1-wagens van 2025. Alle teams gaan hun nieuwe wagens onthullen en de auto’s gaan voor het eerst de baan op. Het worden drukke dagen voor de teams en de fans.

Normaal gesproken organiseren alle teams deze weken een eigen evenement om de nieuwe auto te onthullen. Dit jaar is alles anders, want de Formule 1 pakt groots uit om het 75-jarige jubileum te vieren. Ze hebben de O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen afgehuurd. Hier zullen alle teams hun nieuwe livery gaan onthullen, en daardoor zijn er maar weinig teamlaunches.

Williams

Het team van Williams houdt wél een eigen launch. De Britse renstal wil de nieuwe wagen van Alexander Albon en Carlos Sainz zelf aan het publiek gaan tonen. Op 14 februari trekken ze het doek van hun nieuwe FW47 tijdens een speciaal evenement op het circuit van Silverstone. De auto is dan echter wel gehuld in een eenmalige livery, want de echte kleurstelling tonen ze pas in de O2 Arena.

Haas

Op 16 februari zal er een nieuwe Formule 1-wagen de baan opgaan. Het team van Haas organiseert dan een filmdag op het circuit van Silverstone. Het is geen officiële launch, maar de kans is groot dat er beelden van de nieuwe wagen van Esteban Ocon en Oliver Bearman gaan uitlekken. Hun livery voor het komende seizoen zullen ze dan nog niet onthullen.

Launch evenement

Op 18 februari staat het grote F1 75 Live Launch Event op het programma. Alle tien de teams en de twintig coureurs zullen hierbij aanwezig zijn. Alle teams laten hier hun nieuwe kleuren zien, en voor veel teams geldt dit als hun launch van dit jaar. In de O2 Arena is er plek voor duizenden fans, terwijl de thuisblijvers via een livestream kunnen meekijken.

Ferrari

Eén dag later organiseert Ferrari een eigen evenement. Op 19 februari toont Ferrari de nieuwe auto van Lewis Hamilton en Charles Leclerc aan het publiek op het circuit van Fiorano. Het is de verwachting dat ze dan ook direct de baan opgaan voor een shakedown. Aangezien dit de eerste Ferrari van Hamilton is, verwacht men een groot spektakel.

Mercedes

Het team van Mercedes zal op 24 februari de eerste beelden tonen van hun nieuwe auto. Ze zullen de W16 E Performance dan openbaren, en een dag later gaan ze er de baan mee op in Bahrein. Het team van George Russell en Andrea Kimi Antonelli krijgt daar gezelschap van een handjevol andere teams.

Shakedowns

Op 25 februari komen ook Williams, Aston Martin en Red Bull de baan op. Ze zullen hier dan een shakedown gaan houden. Voor Max Verstappen wordt het de eerste keer dat hij kan gaan rijden met zijn nieuwe RB21. Eén dag later mogen de teams weer de baan op.

Wintertest

Van 26 tot en met 28 februari wordt het seizoen namelijk afgetrapt met de wintertests in Bahrein. Op het circuit van Sakhir krijgen de teams drie dagen de tijd om hun nieuwe wagens uit te testen. Ook voor de coureurs wordt het een belangrijke week en de fans kunnen voor het eerst een beeld vormen van de nieuwe wagens en de verhoudingen.