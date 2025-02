Marko blijft in de Formule 1 voor Verstappen

Het is geen geheim dat Max Verstappen en Helmut Marko een sterke band hebben. De Red Bull-adviseur speelt een belangrijke rol in Verstappens loopbaan, en andersom is de invloed van Verstappen ook groot. Hij is voor Marko de reden om in de Formule 1 te blijven.

Marko stond aan de wieg van de Formule 1-loopbaan van Verstappen. De Oostenrijker stond altijd vol achter Verstappen, en steunde hem waar nodig. Andersom steunt Verstappen de adviseur ook waar dat nodig is. Toen Red Bull begin vorig jaar dreigde Marko te schorsen, reageerde Verstappen fel. Hij maakte duidelijk dat Marko niet mocht vertrekken, wat uiteindelijk dus ook niet gebeurde.

Innige band

Het mag wel duidelijk zijn dat Verstappen en Marko een heel speciale band hebben. In een interview met Formule 1 Magazine wordt Marko geconfronteerd met het feit dat Verstappen en hij een band hebben die veel verder gaat dan werknemer en werkgever: "Dat geef ik direct toe. Of ik zijn tweede vader ben? Haha! Dat hoor je me niet zeggen. Kijk, ik weet niet hoelang ik nog in deze sport werk. Wat ik wel weet is dat de eerste keer dat ik een serieus gesprek had met Max. Hij was toen dertien jaar. Normaal praat ik in zo'n gesprek tien tot vijftien minuten met een jonge coureur. Met Max was dat meer dan een uur."

Toekomst

Verstappen speelt een belangrijke rol in Marko's toekomst. Daar is hij ook eerlijk over: "Ik doe dit werk nog om twee redenen: de ene is Max, de andere is om de geest van Red Bull en Mateschitz in het team te bewaken. Dat probeer ik althans, want er is niemand die Mateschitz natuurlijk kan vervangen. Wat Max betreft: hij is een groot talent en een bijzonder mens. Hij is alles waar Red Bull voor staat. De baas zei altijd: we kopen geen sterren, we maken sterren. Max is daarvan het beste voorbeeld: direct, toegankelijk en een groot sportman. Het is heerlijk om met zo iemand te werken. Ik heb me nog nooit zo verbonden gevoeld met een coureur. Al was ik ook heel close met Vettel."