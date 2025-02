Jos Verstappen blijft kritisch op zoon Max

Niet alleen Max Verstappen, maar ook Jos Verstappen krijgt het aankomend seizoen druk. Verstappen senior gaat veel rally's rijden, maar hij blijft zijn zoon overal volgen. Volgens Jos Verstappen is hij degene die Max eerlijk zegt wat er wel en wat er niet goed gaat.

Verstappen werd vorig jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. Dit jaar gaat hij op jacht naar zijn vijfde wereldtitel, maar hij is niet de enige Verstappen die veelvuldig in actie zal komen. Zijn vader Jos Verstappen neemt namelijk deel aan veel rally's, waaronder alle delen van het Belgian Rally Championship en het European Rally Championship.

Waarheid vertellen

Jos blijft de verrichtingen van zijn zoon echter op de voet volgen. Het is voor men zeer belangrijk, en hij is ook duidelijk als hij in de podcast 'Op De Rallykoffie' wordt gevraag wat hem bezighoudt buiten de rallysport: "Ja, ik ben natuurlijk ook bezig met Max. Dat is nu wat minder, maar zeker in het begin van zijn loopbaan heb ik hem de richting gegeven, ook in de Formule 1 en dat loopt nu. Hij is oud en wijs genoeg om dat nu zelf te doen. Ik denk dat ik degene ben die hem nog eerlijk zegt wat er wel en wat er niet goed gaat, en dat waardeert hij ook. Ik denk dat iedereen dat een beetje nodig heeft."

Kritiek

Jos Verstappen zal altijd eerlijk blijven tegenover zijn zoon. De voormalig Formule 1-rijder stelt dat het niet erg is om soms kritisch te zijn tegenover zijn zoon. Jos Verstappen is daar glashelder over als hij verder gaat met zijn betoog: "Ik bedoel, ik heb altijd het beste met hem voor en we willen natuurlijk alles winnen. Daar hoort ook kritiek bij. En dat is naast rally eigenlijk mijn leven. Alles draait nu toch wel om het racen zeg maar."