NASCAR-legende nodigt Verstappen uit voor nieuw raceavontuur

Max Verstappen wordt door veel mensen gezien als de beste coureur ter wereld. In de Verenigde Staten denken ze hier echter iets anders over, en dat zorgde afgelopen zomer voor de nodige ophef. Verstappen wordt nu weer uitgenodigd om zijn kunsten te laten zien in de NASCAR.

NASCAR-coureur Kyle Larson zorgde afgelopen zomer voor de nodige ophef. De Amerikaanse coureur riep dat hij een betere allround coureur is dan Verstappen. Hij stelde dat Verstappen niet zomaar kan winnen in de NASCAR, terwijl Larson zichzelf wel meer kansen gaf in de Formule 1. Het zorgde voor hoongelach in Europa, maar in de Verenigde Staten nam men de uitspraken van Larson heel serieus.

Harvick

NASCAR-legende Kevin Harvick nam het in zijn podcast op voor Larson. Hij stelde dat als Larson een paar dagen de tijd zou krijgen in een Formule 1-bolide, hij in de buurt zou komen van de tijden van Verstappen. Andersom zou het volgens Harvick niet het geval zijn. Verstappen haalde zijn schouders op over deze spierballentaal uit de NASCAR-wereld, maar de Amerikaanse klasse kwam afgelopen winter wel met een zeer opvallende regelwijziging.

Nieuwe regel

In de NASCAR werd de zogenaamde Open Exemption Provisional-regel ingevoerd. Het hield in dat als de inschrijflijst het maximum van veertig auto's overschrijdt, er dan een coureur een kans mag krijgen die de nodige ervaring heeft. Teams kunnen dan een grote naam inschrijven, waarbij de NASCAR-organisatie ook kijkt naar ervaring in de racerij en de prestaties in andere klassen. De regel volgt nadat in de afgelopen jaren coureurs als Jenson Button en Kamui Kobayashi aan de start verschenen in de NASCAR.

Uitnodiging

Harvick besprak deze regelwijziging in zijn podcast Harvick's Happy Hour. De Amerikaanse coureur uit Bakersfield zou het te gek vinden om Verstappen in de NASCAR te zien. Hij verwees ook naar de uitspraken van Larson in de zomer: "Ik zou het geweldig vinden om Verstappen te zien bij de Daytona 500, met een Red Bull-activiteit erachter. Als je naar het complete plaatje kijkt, wat de sponsor ook is, het is net zo belangrijk als alle andere evenementen, omdat je ziet dat ze achter de activatie en de promotie staan van wat er gebeurt."