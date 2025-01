Viaplay komt met nieuwe abonnementsvormen voor Nederland

De Formule 1 is dit jaar in Nederland weer te zien bij streamingdienst Viaplay. De dienst wil dit jaar weer flink gaan uitpakken, nadat ze in de afgelopen jaren veel kritiek hebben gehad. Viaplay heeft nu bekendgemaakt dat ze meerdere abonnementsvormen gaan aanbieden.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. In de afgelopen jaren ontvingen ze veel kritiek, en ook op financieel gebied ging het niet zo goed met het bedrijf. Toch verlengden ze vorig jaar het contract met de FOM, en dit jaar willen ze weer goed doorgaan. Ze trokken Rob Kamphues aan voor de presentatie van een nieuw F1-programma, en F1 TV Pro blijft gratis beschikbaar voor abonnees.

Viaplay heeft bekendgemaakt dat ze de abonnementsvormen voor dit jaar hebben aangepast. Momenteel kunnen fans alleen nog maar een maandabonnement afsluiten van 17,99 per maand. Vanaf 3 februari gaat er op dit gebied iets veranderen bij Viaplay. Klanten kunnen dan kiezen uit vier verschillende abonnementsvormen: basis en standaard. Bij beide vormen kunnen fans dan kiezen uit een jaarlijks abonnement of een maandelijks abonnement.

Nieuwe abonnementsvormen

Bij het goedkopere abonnement met de naam basis krijgen fans advertenties te zien, bij het standaardpakket is dat niet het geval. Voor het jaarlijkse basispakket betalen fans 16,99 euro per maand, terwijl ze bij een maandelijks abonnement 19,99 per maand moeten betalen. Bij een standaardpakket betaalt men bij een jaarabonnement 19,99 per maand, terwijl ze bij een maandabonnement 21,99 euro per maand gaan betalen. Viaplay stelt dat ze deze keuze hebben gemaakt, omdat ze hun uitzendingen beschikbaar willen maken voor zoveel mogelijk Nederlanders.

Advertenties

Aangezien de abonnementsvormen gaan veranderen, veranderen ook de abonnementen voor huidige klanten. De abonnementen van de huidige abonnees worden vanaf 3 maart automatisch omgezet naar het nieuwe maandelijkse basisabonnement. Bij het basispakket krijgen fans dus advertenties te zien. Volgens Viaplay zal dit in de Formule 1 gebeuren met een split screen omgeving. De race is dan dus nog steeds te zien.