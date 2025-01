Wolff ziet nut van simracen: "Brein van jongeren werkt anders"

De autosportwereld is in de afgelopen jaren flink veranderd. Het simracen heeft een steeds grotere invloed gekregen, en bijvoorbeeld Max Verstappen besteedt hier veel tijd aan. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat het rijden op een simulator zeer nuttig is.

Verstappen is dol op het racen op de simulator. Hij haalt er niet alleen veel plezier uit, het helpt hem ook om nieuwe lessen te leren die hij kan toepassen in de echte wereld. Zo kan hij vanuit zijn appartement rijden op circuits waar hij nog nooit eerder had gereden. Niet alle Formule 1-coureurs doen dit, maar de coureurs die het wel doen zijn het er unaniem over eens dat het zeer nuttig is.

Kartsimulator

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft inmiddels door hoe belangrijk simulators zijn. De Oostenrijker legt dat uit aan de hand van een persoonlijk verhaal in gesprek met Auto, Motor und Sport: "Mijn zoon is zeven jaar oud en hij heeft thuis een kartsimulator. Hij neemt het online op tegen anderen. Er zijn vier relevante circuits in Italië en op één daarvan heeft hij nog nooit gereden. Maar hij kende het circuit van de simulator. Toen namen we dus deel aan een race daar. Hij gaat het circuit op en hij is meteen de snelste!"

Geweldige graphics

Wolff was met stomheid geslagen toen hij zag dat zijn zoon de snelste was. De Oostenrijker weet inmiddels wel waardoor dit komt, en hij gaat verder met zijn verhaal: "Dan zegt hij tegen me: 'Ik ken het circuit'. En dan antwoord ik: 'Ja, maar alleen van de simulator'. Hij zegt dan weer: 'Ik zeg het je, ik ben hier eerder geweest'. Wat kunnen we hieruit concluderen? Jongeren maken geen onderscheid meer tussen de werkelijkheid en de virtuele wereld. De graphics zijn nu zo goed, en het brein van jongeren werkt gewoon anders."