Bottas baalt van mislopen F1-zitje: "Weet dat deze sport oneerlijk is"

Valtteri Bottas staat aankomend seizoen niet op de Formule 1-grid. De Fin is vertrokken bij Sauber en is nu reservecoureur bij Mercedes. Bottas is niet boos dat hij zijn zitje is verloren, maar hij stelt wel dat de Formule 1-wereld geen eerlijke wereld is.

Bottas kende vorig jaar geen goed seizoen in de Formule 1. Hij scoorde geen enkel WK-punt, en hij wist op geen enkel moment echt te overtuigen. De Finse coureur hoopte op een contractverlenging, maar hij en zijn teamgenoot Guanyu Zhou konden allebei vertrekken. Sauber is bezig met de transitie naar het fabrieksteam van Audi, en ze kozen Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto als de nieuwe coureurs.

Niet eerlijk

Bottas verdwijnt niet helemaal uit de Formule 1, aangezien hij de nieuwe reservecoureur van Mercedes is. Hij baalt wel van de gang van zaken, maar hij heeft zich erbij neergelegd, zo stelt hij bij Motorsport Monday: "Ik weet dat deze sport in elk geval niet eerlijk is. Het is uiteindelijk een grote business. Er spelen veel factoren mee bij coureursbeslissingen. Ik begrijp het dus wel. Ik maak me er niet boos om, want dit kan gebeuren. Uiteindelijk ben ik voor mijn loopbaan een beetje in een ongelukkige situatie beland."

Geruchten

Bottas stelde vorig jaar dat hij er 99 procent van was dat hij in de koningsklasse zou blijven. De Finse coureur kwam er echter snel achter dat de situatie er iets anders uit zag: "Een aantal dagen voor de beslissing hoorde ik wat geruchten. Ik wist dat er een bestuursvergadering zou zijn en hoe dat zou verlopen. En toen werd het besluit genomen. Het was duidelijk dat ik niet meer had kunnen doen. Dat accepteer ik. Ik heb het al eerder in mijn korte verklaring gezegd: waar één deur sluit, gaar er weer een open. Dat brengt nieuwe mogelijkheden voor de toekomst met zich mee."