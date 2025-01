Bortoleto zet belangrijke stap richting F1-debuut

Niet alleen Lewis Hamilton is begonnen bij zijn nieuwe team, ook Gabriel Bortoleto heeft zich gemeld bij zijn nieuwe werkgever. De Braziliaanse debutant heeft zich gemeld in Hinwil bij zijn nieuwe werkgever Sauber. Het team deelt de beelden van zijn seat fit.

Bortoleto maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. De regerend Formule 2-kampioen gaat rijden voor het team van Sauber, en hij wordt de teamgenoot van Nico Hülkenberg. Bortoleto wordt door Sauber klaargestoomd voor het echte werk, en het team deelt dan ook beelden van zijn eerste stapjes op de fabriek. Bortoleto heeft zijn stoeltje al gepast, zo is te zien in een video van Sauber.

Meters maken

In de korte video is te zien dat Bortoleto zich voorstelt aan het personeel, en dat hij plaatsneemt in de wagen. Daar past hij zijn stoeltje, en worden er nog wat aanpassingen gemaakt. Tevens is te zien hoe hij een gezellig onderonsje heeft met CEO Mattia Binotto. Voor Bortoleto wordt het een belangrijk jaar, want hij moet zich bewijzen in de koningsklasse. Hij werkte vorig jaar de post season test af, maar verder heeft hij nog maar weinig meters gemaakt.

Audi

Bortoleto treft in Hinwil een team dat aan de vooravond van een grote verandering staat. Sauber wordt vanaf volgend jaar het fabrieksteam van Audi. Daarvoor moeten er nog veel dingen gaan gebeuren, en weinig mensen verwachten dat Sauber dit jaar gaat schitteren. Vorige week nam het team afscheid van teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi, terwijl ook bekend werd dat de nieuwe teambaas Jonathan Wheatley eerder mag gaan beginnen van zijn oud-werkgever Red Bull. Met Bortoleto hebben ze nu een groot talent in huis gehaald, en hij hoopt snel te kunnen laten zien wat hij in huis heeft. Het is nog niet bekend wanneer hij dit jaar zijn eerste meters gaat rijden.