Verstappen-dominantie nog maar eens extra onderstreept met bizarre statistiek

Max Verstappen is de afgelopen jaren de dominante factor geweest in de Formule 1. De dominantie van de Nederlander wordt nog maar eens extra onderstreept door de hoeveelheid rondjes die hij gedurende de afgelopen vier seizoenen aan de leiding heeft gereden.

Red Bull-coureur Max Verstappen heeft de afgelopen vier jaar de wereldtitel in de Formule 1 op zijn naam geschreven. De Nederlander voegde zich zodoende in een rijtje met Formule 1-legendes Alain Prost en Sebastian Vettel, die ook vier titels op hun naam wisten te schrijven.

Het behalen van de vier wereldtitels ging zeker niet zonder slag of stoot. In 2021 moest Verstappen afrekenen met titelrivaal Lewis Hamilton. Beide rijders gingen het laatste Grand Prix-weekend in Abu Dhabi in met 369,5 punten, waardoor de laatste race allesbeslissend zou zijn. Hamilton leek met de titel aan de haal te gaan, maar een discutabele beslissing van wedstrijdleider Michael Masi stelde Verstappen in staat om tijdens de laatste ronde alsnog de zege en dus de wereldtitel op zijn naam te schrijven.

In 2022 en 2023 ging het echter een stuk eenvoudiger. Aan het begin van het F1-seizoen 2022 leek er een echte strijd tussen Verstappen en Charles Leclerc te ontstaan. De Monegask had, mede door twee uitvalbeurten van de Red Bull-rijder, na drie races al een voorsprong van 46 punten. Maar Verstappen gaf niet op en won in Imola en Miami, en verkleinde zijn achterstand tot negentien punten.

In Spanje leek de Monegask zijn voorsprong echter weer uit te gaan breiden, maar zijn Ferrari gaf de geest, waardoor Verstappen niet alleen de overwinning, maar ook de leiding in het kampioenschap pakte in Barcelona op zondag 2 mei 2022. Sindsdien is de Nederlander zo dominant geweest in de Formule 1 dat hij de leiding in het kampioenschap tot op de dag van vandaag niet meer uit handen heeft gegeven, zelfs niet toen hij afgelopen jaar Lando Norris van zich af moest houden in de strijd om de titel.

Constantheid

Dat de Nederlander zich inmiddels viervoudig wereldkampioen mag noemen, komt vooral doordat hij onder druk zeer constante prestaties op de mat bleef leggen. Dut blijkt ook uit de statistieken. Tijdens de laatste vier Formule 1-seizoenen - gedurende die periode werden er in totaal 90 Formule 1 Grands Prix verreden - wist de Red Bull-rijder 37 pole positions op zijn naam te schrijven, 53 GP-zeges te boeken, stond hij 70 keer op het podium en behaalde hij vijf grand slams.

Dominantie Verstappen nog maar eens onderstreept

Dit tijdperk in de Formule 1 wordt door kenners dan ook niet voor niets het 'Max Verstappen-tijdperk' genoemd. Dit wordt nog maar eens extra onderstreept door het aantal ronden dat de inmiddels 27-jarige rijder over de afgelopen vier seizoenen aan de leiding van een race heeft gereden. In totaal werden er van 2021 tot en met 2024 5360 raceronden verreden, waarvan Verstappen er maar liefst 2831 aan de leiding reed. Oftewel Verstappen reed gedurende de afgelopen vier seizoenen tijdens 52,8% van de in totaal verreden raceronden aan de leiding.

Ferrari-coureur Leclerc staat tweede op dit lijstje, maar staat wel ruim achter Verstappen. De Monegask, die afgelopen seizoen drie Grand Prix-zeges boekte, reed gedurende die vier seizoenen 584 ronden aan de leiding. De top drie wordt gecompleteerd door Lewis Hamilton, die 387 ronden aan de leiding reed. De top tien wordt gecompleteerd door Sergio Perez (340 ronden), Lando Norris (332 ronden), Carlos Sainz (295 ronden), George Russell (243 ronden), Oscar Piastri (124 ronden), Esteban Ocon (80 ronden) en Valtteri Bottas (79 ronden).