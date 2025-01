Sainz voltooit bijzondere trilogie met Williams-stap

Carlos Sainz rijdt dit jaar in de Formule 1 voor het team van Williams. De Spanjaard komt over van Ferrari, nadat hij daar moest vertrekken door de komst van Lewis Hamilton. Sainz stapt over naar het historische team van Williams, en daarmee maakt hij een zeldzame trilogie compleet.

Het team van Williams vormt samen met Ferrari en McLaren de traditionele ‘grote drie’ van de Formule 1. De drie teams hebben de meeste constructeurstitels ooit gewonnen, en zijn al tientallen jaren actief in de koningsklasse. Williams heeft al jaren geen titel meer gepakt, maar staat met McLaren op de gedeelde tweede plaats met negen constructeurstitels. Het team van Ferrari heeft in al hun jaren zestien titels gepakt bij de constructeurs.

Sainz heeft nu bij alle drie deze teams onder contract gestaan. In de afgelopen jaren reed hij voor Ferrari, terwijl hij daarvoor van 2019 tot en met 2020 voor McLaren reed. Met zijn overstap naar Williams maakt hij de trilogie compleet. Slechts drie coureurs hebben dit eerder gedaan: Jacky Ickx, Alain Prost en Nigel Mansell.

Jacky Ickx

Race-icoon Jacky Ickx was de eerste coureur die dit voor elkaar kreeg. In het geval van Ickx zit er echter wel een addertje onder het gras. Hij reed in 1973 en 1976 een handjevol races voor Frank Williams Racing Cars, maar dat is niet het Williams dat we vandaag de dag kennen. Dit team werd later namelijk Walter Wolf Racing, maar is wel opgericht door Sir Frank Williams.

Ickx heeft daarnaast ook geen lange historie met McLaren in de Formule 1. In 1973 reed hij alleen de Duitse Grand Prix voor het team, en hij finishte ook nog op het podium. In dienst van Ferrari wist Ickx veel meer successen te boeken. Hij werd in 1970 zelfs vicewereldkampioen.

Alain Prost

Ook Alain Prost reed voor de drie historische teams. Prost kende vooral veel successen in dienst van McLaren. Na zijn debuut voor het Britse team in 1980 reed hij een paar jaar voor Renault, om in 1984 weer over te stappen naar McLaren. Hij reed vanaf dat jaar tot en met 1989 voor McLaren. Hij werd in 1985, 1986 en 1989 wereldkampioen in dienst van McLaren. Bij het team vormde hij een rijdersduo met Ayrton Senna.

Prost stapte daarna over naar Ferrari, waar hij slechts twee jaar voor reed. Hij eindigde in 1990 nog wel als tweede in het wereldkampioenschap, maar verder was het geen groot succes. Na een sabbatical van één jaar keerde hij in 1993 terug in de Formule 1 bij Williams, en hij pakte direct zijn vierde en laatste wereldtitel.

Nigel Mansell

Nigel Mansell was de laatste coureur voor Sainz die voor de drie teams reed. De populaire Brit reed vanaf 1986 tot en met 1988 voor Williams. Hij kende meerdere successen, maar hij wist de wereldtitel niet te pakken. In 1989 stapte hij over naar Ferrari, waar hij in 1990 een rijdersduo vormde met Prost. Voor 1991 stapte hij weer over naar Williams, maar moest hij genoegen nemen met de tweede plaats in het kampioenschap.

In 1992 werd Mansell eindelijk wereldkampioen. Hij maakte veel indruk, maar had geen stoeltje voor 1993. Hij stapte over naar de Verenigde Staten, maar keerde in 1994 kortstondig terug in de Formule 1 bij Williams. Enigszins verrassend wit hij te winnen in Australië. Mansell tekende daarna een contract bij McLaren voor 1995, maar dit werd geen groot succes. Hij paste bijna niet in de auto, en de prestaties waren allesbehalve goed. Na twee races hield hij er vervolgens mee op.

Carlos Sainz

Nu is het dus de beurt aan Sainz. Hoe hij het gaat doen bij Williams, is nog gissen. Hij bewees in de afgelopen jaren bij Ferrari dat hij stabiel en sterk kan presteren. Vorig jaar wist hij te winnen in Australië en Mexico, en in 2023 was hij de enige niet-Red Bull-coureur die een race wist te winnen. Hij vormde een droomduo met Charles Leclerc, maar Ferrari koos toch voor Hamilton. Na zijn eerdere periodes bij Ferrari en McLaren is het nu aan Sainz om te bewijzen wat hij waard is.