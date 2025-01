Crashende Verstappen zorgt voor controverse in simrace

Max Verstappen nam afgelopen weekend deel aan een belangrijke simrace. Op de virtuele variant van het circuit van Daytona zorgde hij direct voor controverse. In de eerste bocht van de race maakte hij een foutje en reed hij tegen de raceleider aan. Hij stak de hand in eigen boezem.

Verstappen neemt in zijn vrije tijd graag deel aan simraces. Afgelopen weekend was het weer zover, en nam hij onder de vlag van Verstappen.com deel aan een race op het circuit van Daytona die onderdeel uitmaakte van het IMSA Esports Global Championship. Verstappen deelde een Acura-bolide met Gustavo Ariel, en bij de start van de race ging het direct mis. Verstappen maakte een foutje, en dat had grote gevolgen.

Twaalfde

Samen met de inschrijving van het Esports-team van Williams schoof Verstappen het virtuele grind in. Hij kon zijn weg wel vervolgen, maar een goed resultaat behoorde niet langer tot de mogelijkheden. Verstappen en zijn teammaatje Ariel moesten na 2 uur en 40 minuten racen genoegen nemen met de twaalfde plaats. Het was niet het resultaat waar ze op hadden gehoopt, maar het incident zorgde ervoor dat er niet meer in zat.

Schuld

Verstappen reageerde na zijn crash zeer sportief. Hij was namelijk van mening dat hij degene was die een fout had gemaakt. Later in de race verscheen Verstappen om de stream van de IMSA om tekst en uitleg te geven: "Ik zat dicht op mijn voorganger, waardoor mijn achterwielen blokkeerden en met deze auto is het heel erg lastig om dat op te kunnen vangen. Ik ging wijd en daar zat ook die andere auto en die kon ik niet meer ontwijken. Dat was gewoon ongelukkig en het was dan ook mijn fout. Ik denk dat beide auto's schade hadden, dus dat maakte het in de eerste stint ook lastig."