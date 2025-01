Sky-gezicht verdedigt Verstappen: "Waarderen dat hij een winnaar is"

Max Verstappen ontving vorig jaar veel kritiek vanuit het Verenigd Koninkrijk. Zijn acties in de duels met Lando Norris vielen niet goed bij Britse fans en volgers. Verstappen haalde meerdere keren uit naar de Britse media, maar hij krijgt vanuit die hoek nu steun. Sky Sports-commentator David Croft neemt het namelijk voor hem op.

Verstappen staat bekend om zijn felle manier van rijden. Hij gaat vol voor het beste resultaat, en hij laat zijn concurrenten weinig ruimte. Verstappen vocht in 2024 een aantal stevige duels uit met zijn Britse concurrent Lando Norris, en dat zorgde voor controverse. In de Britse media werd Verstappen afgekraakt, waarna hij een aantal keren hard terugsloeg. Ook de Britse fans waren niet blij met hem.

Talent

Tijdens het evenement Autosport International ontving Verstappen ook veel kritiek. Tijdens een moment met Sky Sport-commentator David Croft reageerden een aantal fans kritisch op Verstappen. Croft verdedigde hem: "Ik mag Max wel. Ik heb Max altijd gemogen. Ik mag Max eigenlijk al sinds hij voor het eerst reed, in Japan in een vrije training, want hij heeft zoveel talent. Ik waardeer talent. We houden ook van Schumacher, en we houden ook van Hamilton. Ze zijn winnaars en kampioenen. We houden ook van Vettel, die vier keer op rij kampioen werd. Maar hij deed ook wat hij moest doen om te winnen. Als zijn teamgenoot in de weg reed, en er nevenschade was, dan was dat zo. Dat deed er niet toe, want hij was een winnaar."

Winnaar

Croft laat duidelijk weten dat hij zeer veel respect heeft voor Verstappen. De commentator van Sky Sports weerlegt de kritiek vanuit het publiek: "Misschien moeten we waarderen dat Max ook een winnaar is. We zouden het feit moeten vieren dat hij al vier jaar aan de top staat. De Spaanse Grand Prix van 2022 was de laatste keer dat Max het kampioenschap niet leidde. Stel je eens voor dat je elke ochtend uit bed stapt, en bijna vier jaar op de toppen van je kunnen moet presteren. Dat eist enorm zijn tol."