Red Bull organiseert geen eigen launch evenement

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. De teams zijn druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Volgende maand worden de nieuwe wagens onthuld. Dat zal op een bijzondere manier gaan gebeuren, en Red Bull heeft dan ook geen eigen launch.

Om het 75-jarige jubileum van de Formule 1 te vieren, heeft men iets speciaals bedacht. Op 18 februari zullen alle tien de teams hun nieuwe livery gaan onthullen tijdens een speciaal launch evenement. Dit evenement zal plaatsvinden in de O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen. Aangezien de teams hun geheimen niet willen verklappen, worden er tijdens het launch evenement alleen de nieuwe livery's aan de wereld getoond.

Eigen evenementen

De teams mogen echter ook hun eigen evenement houden. Ze zijn dan wel gewoon aanwezig in de O2 Arena, maar ze hebben dan ook hun eigen launch. Slechts twee teams hebben tot nu toe bekendgemaakt dat ze dit gaan doen. Het team van Williams zal op 14 februari hun eigen evenement, en het team van Ferrari organiseert een launch op 19 februari. Het team van Lewis Hamilton en Charles Leclerc organiseert dan ook een eerste shakedown op het circuit van Fiorano.

Geen Red Bull-launch

Het team van Red Bull Racing organiseerde in de afgelopen jaren vaak grote evenementen. Zo werd er tijdens een launch een samenwerking met Ford aangekondigd, en vorig jaar hadden ze een groot evenement op hun fabriek in Milton Keynes. Eerder hintte Red Bull op Instagram al op enkel een onthulling op het launch evenement. Nu is duidelijk geworden dat de nieuwe RB21 niet zal worden gepresenteerd tijdens een speciaal eigen evenement. Het team heeft aan Motorsport.com laten weten dat ze niet van plan zijn om een eigen presentatie te houden. Wat de andere teams naast Red Bull, Ferrari en Williams gaan doen, is nog niet bekend.