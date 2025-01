Coulthard zag harde Verstappen: "Zit in zijn DNA"

Max Verstappen pakte vorig jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander moest hard vechten voor zijn titel, en vooral Lando Norris had het zwaar in die duels. David Coulthard vind dit niet verrassend, en hij stelt dat hard vechten in het DNA van Verstappen zit.

Verstappen kreeg in 2024 vooral concurrentie van McLaren-coureur Lando Norris. Verstappens team Red Bull was ver teruggevallen, maar de Nederlander zelf hield wel stand. Verstappen moest vechten voor wat hij waard was, en hij clashte regelmatig met zijn goede vriend Norris. In Austin en Mexico kenden ze enorm zware duels, en dat zorgde voor meerdere controversiële momenten. Verstappen had er geen zin in om gas terug te nemen.

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard vindt het niet vreemd dat Verstappen zo hard de duels aanging. Hij zag dat Norris vooral veel moest leren, zo legt de Schotse analist uit in de nieuwe Viaplay-documentaire Lion Unleashed 4: "Ik denk dat het een leerzame ervaring voor Lando is geweest om het tegen Max op te nemen. Max heeft meer ervaring in het winnen van wereldkampioenschappen, en ook meer ervaring met het winnen in het algemeen. Ik ben dan ook niet verrast door hoe hard Max als coureur is, want dat zit simpelweg in zijn DNA."