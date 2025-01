Racing Bulls ziet zichzelf niet als B-team van Red Bull.

De samenwerking tussen zusterteams Red Bull Racing en Racing Bulls zorgde ook vorig jaar voor kritiek. Andere teams plaatsen vraagtekens bij het feit dat beide teams dezelfde eigenaar hebben. Racing Bulls-CEO Peter Bayer ziet weinig problemen, en stelt dat zijn team geen B-team is.

Racing Bulls gaat iets nauwer samenwerken met zusterteam Red Bull. Ze gebruiken een aantal onderdelen van de Oostenrijkers, al zijn ze zeker niet het enige team dat dat doet. Daarnaast heeft Racing Bulls ook een onderkomen geopend op de campus van Red Bull in Milton Keynes. Vorig jaar was bijvoorbeeld McLaren-CEO Zak Brown kritisch op de samenwerking tussen de teams.

Racing Bulls-CEO Peter Bayer haalt zijn schouders op over deze zaak. Bayer ziet weinig problemen, en in gesprek met PlanetF1 reageert hij op verhalen over een B-team: "Om eerlijk te zijn, het irriteert me niet, omdat ik lang genoeg bij de FIA heb gewerkt om te weten hoe andere teams samenwerken. Ik heb het al eerder gezegd, en ik zal het nog een keer zeggen, maar ik weet zeker dat Ferrari en Haas meer samenwerken dan wij met Red Bull. Ik begrijp dat het een moordende concurrentiestrijd is. Iedereen probeert elkaar te dwarsbomen. Maar als je een stapje terugzet, en luistert naar de feedback van de coureurs en engineers, dan hoor je dat onze auto een andere auto is. Het is simpelweg geen kopie. Ten eerste, anders zouden we niet staan waar we nu staan. Ten tweede, als je luistert naar onze jongens en naar Oliver Bearman, die reed voor Haas en Ferrari, dan zal hij zeggen dat de kleur het verschil is als je hem vraagt naar de verschillen tussen die auto's."