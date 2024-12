Verstappen en Leclerc de 'kings of the streets' in 2024

Max Verstappen en Charles Leclerc mogen dit jaar de titel 'king of the streets' delen. De Nederlander en de Monegask scoorden beiden 122 punten en bleven zo Lando Norris één puntje voor.

De Formule 1-kalender is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. In 2022 werd er al een recordaantal van 23 races afgewerkt, en dit record werd in 2024 nog maar eens aangescherpt. Dit jaar werden er maar liefst 24 Grands Prix verreden en daarbij valt één ding op: er komen steeds meer stratencircuits op de F1-kalender te staan. De laatste jaren zijn Las Vegas, Saoedi-Arabië en Miami aan de kalender toegevoegd, waardoor de F1-kalender de afgelopen twee jaar voor een derde uit stratencircuits bestond. En dat aantal zal de komende jaren gaan toenemen. Zo zal Madrid vanaf 2026 een vast plekje op de F1-kalender krijgen en zijn ook steden als Osaka geïnteresseerd in het organiseren van een stratenrace.

Inmiddels staan er dus acht stratencircuits (Melbourne Park, Jeddah Corniche Circuit, Las Vegas Strip Circuit, Bakoe City Circuit, Circuit Gilles Villeneuve, Miami International Autodrome, Circuit de Monaco en Marina Bay Street Circuit) op de kalender. Elk jaar maakt de Formule 1 bekend welke coureur de meeste punten op de stratencircuit heeft gescoord en deze rijder krijgt dan de titel 'king of the streets'. Dit seizoen zijn er twee coureurs die de meeste punten wisten te scoren. Charles Leclerc en Max Verstappen behaalden allebei 122 punten in 2024 op de stratencircuits en waren Lando Norris met één punt de baas. Verstappen en Norris wonnen wel de meeste races (beiden twee), maar Leclerc - die alleen in Monaco won - pakte de meeste podiumplaatsen (vijf).

Het andere wat opvalt is dat Sergio Perez, die toch vaak als de king of the streets werd gezien, niet verder komt dan de achtste plaats. De Mexicaan scoorde 48 punten op de stratencircuits.