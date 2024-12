Strandtent van eigenaar Circuit Zandvoort gaat in vlammen op

De eigenaar van Circuit Zandvoort heeft een onrustige nacht achter de rug. De strandtent van prins Bernhard junior is namelijk in vlammen opgegaan. Drie minderjarigen zijn aangehouden op verdenking van brandstichting. Het gebouw was niet meer te redden.

Het pand van Bernie's Beachclub is onderdeel van het circuit van Zandvoort. Het is dan ook eigendom van prins Bernhard, en hij organiseerde er tijdens de raceweekenden meerdere evenementen. Voor de aankomende Grand Prix in 2025 stonden er ook evenementen op de planning, maar die lijken letterlijk in rook op te gaan. In de beachclub brak op zondagavond brand uit, aangezien het niet op het terrein van het circuit ligt, is er aan de baan geen schade ontstaan.

Het gebouw is door de brand voor een groot deel verwoest. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland zei tegen NH Nieuws dat het pand niet meer te redden was en dat de vloer er uitlag, waardoor er van binnenuit niet meer kon worden geblust. De politie heeft drie minderjarigen verdachten aangehouden. Getuigen hadden vlak voor de brand een groepje jongeren bij het pand gezien. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het raceweekend, en of evenementen rondom de Grand Prix nu moeten worden verplaatst.