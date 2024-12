Briatore vindt Alpine nog niet klaar voor Newey

Het team van Alpine voerde dit jaar een aantal belangrijke veranderingen door. Flavio Briatore keerde terug bij het team, en verder vertrokken er een aantal belangrijke namen. Alpine mengde zich echter niet in de strijd om de handtekening van Adrian Newey, en Briatore legt uit waarom ze die keus hebben gemaakt.

Alpine kende dit jaar geen goede start van het seizoen. De Franse renstal was overduidelijk het langzaamste team, en veel kopstukken trokken de deur achter zich dicht. Teambaas Bruno Famin deed na de zomer een stapje terug, en Oliver Oakes werd binnengehaald als opvolger. Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore was op dat moment al teruggehaald als adviseur, en hij bemoeide zich direct met alle belangrijke beslissingen.

Rond de tijd dat Briatore aan de slag ging, ging het veelvuldig over de toekomst van topontwerper Adrian Newey. De Brit vertrok bij Red Bull, en tekende uiteindelijk bij Aston Martin. In een interview met Auto, Motor und Sport krijgt Briatore de vraag waarom Newey niet naar Alpine is gekomen: "Dat moet je aan hem vragen. Adrian is een kunstenaar. We zijn nog niet klaar voor iemand zoals hij. Om van hem te kunnen profiteren, moet je het juiste team om je heen hebben. Misschien zijn we daar over twee of drie jaar. Daarom heb ik nooit serieus met hem gesproken."